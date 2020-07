Mike Tyson de retour : le boxeur va remonter sur le ring

Mike Tyson n’en a pas fini avec la boxe. A la retraite depuis de nombreuses années, l’ancien champion du monde, légende des poids lourds, n’a plus boxé depuis quinze ans. Mais ces dernières semaines, Mike Tyson n'a pas cessé d’exprimer son envie de remonter sur le ring malgré ses 54 ans. Et bonne nouvelle pour l’ancien sportif, il va finalement remettre les gants. C’est via une affiche en page d’accueil du site internet de son nouveau projet sportif "Legends Only League" que Mike Tyson a annoncé qu’il va affronter son compatriote Roy Jones Jr, âgé de 51 ans, le 12 septembre prochain à Los Angeles. Interviewé par ESPN, Mike Tyson s’est confié sur ce prochain combat : "Ça va être incroyable". L’ancien sportif a ajouté que ce match, même non officiel, revêtait à ses yeux un caractère "compétitif plus que pour le spectacle".

Un match d’exhibition en septembre prochain

Pour le moment, aucun détail n’a été dévoilé concernant les conditions de ce combat, alors que la pandémie du coronavirus continue de sévir aux Etats-Unis. Toutefois, le KO ne sera pas recherché dans le combat, et selon Yahoo Sport, les gants seront moins gros et l’affrontement devrait durer 8 rounds. Mike Tyson a par ailleurs fait savoir que les règles californiennes exigeront des deux boxeurs qu’ils portent un casque : "Nous sommes tous les deux des combattants accomplis. Nous savons comment nous protéger. Nous irons bien". Mike Tyson fera donc face à Roy Jones Jr, ancien champion du monde dans quatre catégories entre 1993 et 2004. L’homme de 51 ans n’a plus livré de combat depuis 2018, alors que Mike Tyson n’a plus affronté d’adversaire depuis sa défaite contre Kevin McBride en 2005.

Par Alexia Felix