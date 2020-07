Morgan Ciprès accusé d’harcèlement sexuel, le patineur relaxé

C’est en décembre 2019 que l’affaire a été révélée par le quotidien américain USA Today. Le patineur Morgan Ciprès, champion d’Europe 2019 et médaillé de bronze aux Mondiaux de Milan en 2018 avec sa partenaire Vanessa James, a été accusé d’harcèlement sexuel sur une mineure. Le patineur français de 28 ans aurait envoyé des photos intimes de lui à une adolescente de 13 ans via son compte Instagram en 2017. Visé par une enquête menée par "United States Center for SafeSport", une organisation indépendante qui lutte contre les abus sexuels dans le monde du sport, Morgan Ciprès avait rapidement réagi auprès de USA Today : "Je ne peux pas parler avec vous de quoi que ce soit à ce sujet. Je veux dire que je n’ai rien à dire à propos de ces accusations". Et finalement, Morgan Ciprès a appris ce mercredi 22 juillet qu’il était relaxé dans cette affaire par la commission disciplinaire de la Fédération française des sports de glace (FFSG).

Pas de plainte de la victime

Dans sa décision finale, le FFSG indique qu’il "n’a été porté [à sa] connaissance (…) ni plainte de la victime présumée ni élément de nature à établir l’existence d’une procédure pénale. Il ne figure au dossier aucun élément objectif (photographies, messages, lettre…) de nature à établir la preuve de l’infraction reprochée. Une décision de condamnation ne saurait ressortir des seules coupures de presse et de la lettre d’un avocat américain adressée à la FFSG pour l’inviter à contacter son assureur". L’avocate de la victime présumée a rapidement regretté auprès de l’AFP "une décision scandaleuse". Selon elle, la FFSG "démontre qu’elle se préoccupe davantage de l’argent que d’enfants victimes, en ignorant des preuves accablantes, mais aussi des dommages physiques et émotionnels infligés à une jeune fille par quelqu’un qu’elle admirait et en qui elle avait confiance".

Par Alexia Felix