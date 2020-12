Mort de Christophe Dominici : le résultat des analyses toxicologiques dévoilé

Le 24 novembre dernier, le célèbre joueur de rugby, Christophe Dominici, est mort à l'âge de 48 ans. Le corps sans vie du sportif a été découvert au pied d’un immeuble désaffecté dans le Parc de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). Ce mardi-là, le père de famille avait confié à sa femme Loretta vouloir aller se promener. Ne le voyant pas revenir au bout de deux heures, son épouse est alors partie à sa recherche. En se rendant en direction de la maison qu'ils faisaient construire non loin du Parc de Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine, Loretta est finalement tombée sur le corps de son mari, gisant au sol...



Si une enquête pour "recherche des causes de la mort" a rapidement été ouverte par le parquet de Nanterre, l'hypothèse d'un éventuel suicide a rapidement été évoquée, notamment car un témoin oculaire a aperçu le joueur de rugby sur le toit de l'ancienne caserne de Sully. Il a donc été sous-entendu que Christophe Dominici se serait jeté dans le vide, faisant une chute de plusieurs dizaines de mètres.



Une hypothèse que sa femme Loretta réfute totalement : "Ce n'est pas possible, il avait trop de vie en lui pour faire ça, non, c'est impossible ! Je pense que ce n'était pas lui. Ce n'était pas lui. Tout allait bien. Les travaux de notre maison en construction à Sèvres avançaient, on avait plein de projets, les filles allaient bien. C'est impensable ! Impensable. Quand il est parti ce matin-là, il n'a fait aucun geste étrange, il ne m'a lancé aucun regard particulier, il n'a pas plus embrassé ses filles que d'habitude. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Il voulait protéger tout le monde, ses parents surtout, mais moi, j'étais toujours là, je voyais ses peines, je connaissais tout. C'est impossible, impossible" a-t-elle martelé.

Les résultats de l'analyse toxicologique dévoilés

Les résultats de l'analyse toxicologique étaient donc plus que jamais attendus depuis plusieurs jours. Ce lundi 7 décembre 2020, le site L'équipe que les analyses réalisées après le décès de Christophe Dominici n'ont "pas permis d'en apprendre plus sur les circonstances de la mort de l'ancien champion de rugby". Le média note en revanche que les analyses sanguines pratiquées sur l'ancien ailier n'ont pas révélé de traces de produits stupéfiants ou d'alcool dans son organisme au moment de son décès le 24 novembre. C'est cette fois l'hypothèse d'une "bouffée délirante" qui est évoquée.







Par E.S.