Mort de Danny Gonzalez : le prodige de la boxe a été assassiné à l'âge de 22 ans

Le monde de la boxe est aujourd'hui en deuil. Ce mardi 8 septembre 2020, le champion de boxe Floyd Mayweather a annoncé la mort de son jeune protégé Danny Gonzalez sur Instagram : "Repose en paix champion tu es parti mais tu ne seras pas oublié" a-t-il écrit avec émotion. Quelques heures après cette annonce, plusieurs médias américains dont TMZ, ont livré quelques détails glaçants sur les circonstances de la mort du jeune boxeur. Tout porte à croire que le prodige de 22 ans est décédé dans de terribles conditions, le 7 septembre dernier, jour du "Labor Day" aux Etats-Unis.



Selon certains médias, Danny Gonzalez était avec des proches à lui à Moreno Valley pour un pique-nique festif. Un homme se serait alors approché du groupe et aurait sorti une arme pour abattre le jeune boxeur. Le département du shérif du comté de Riverside a déclaré que les policiers et les ambulanciers avaient été dépêchés immédiatement sur les lieux mais que le jeune boxeur n'avait pu être réanimé.

"Danny repose dans la paix éternelle"

Cette fusillade a fait d'autres blessés puisque deux autres adolescents, présents aux côtés de Danny Gonzalez au moment des faits, ont aussi été transportés à l'hôpital le plus proche et ont été soignés pour des blessures, heureusement sans inquiétudes. Si aucun suspect n'a été identifié ou arrêté pour le moment, la question du mobile du crime est également, encore en suspens.

"Nous sommes très tristes d'annoncer la mort tragique du boxeur et espoir de premier plan, Danny González." a indiqué Mauricio Sulaiman le président de la World Boxing Council avant d'ajouter : "Nous adressons nos plus sincères condoléances et prières à la famille Gonzalez en cette période difficile. Que Danny repose dans la paix éternelle.". Considéré comme l'avenir de boxe aux Etats-Unis, Danny Gonzalez avait intégré l'écurie des talents de Floyd Mayweather en 2016.

Par E.S.