Mort de George Floyd : Michael Jordan dénonce le racisme enraciné aux Etats-Unis

George Floyd, un homme de 46 ans est mort le lundi 25 mai dernier, des suites d’une bavure policière. Plaqué au sol par quatre policiers et étouffé par l’un d’eux, l’homme afro-américain a perdu la vie en pleine rue, à Minneapolis (Minnesota) face à des dizaines de passants médusés. Les images de la mort de George Floyd ayant fait le tour du monde grâce aux réseaux sociaux, les citoyens américains ont rapidement pris la décision de manifester et de protester dans les rues de plusieurs grandes villes telles que Miami, New York, Los Angeles… mais aussi Minneapolis.

Dans les heures suivant la mort de George Floyd, de nombreuses célébrités ont décidé de prendre la parole pour sensibiliser leurs fans et dénoncer le racisme. Parmi elles : Beyonce, Lady Gaga, Céline Dion, Ariana Grande ou Læticia Hallyday.

Michael Jordan monte au créneau

L’ancienne star de la NBA, Michael Jordan est lui aussi sorti du silence pour dénoncer le racisme enraciné et la violence envers les Noirs aux États-Unis : "Nous en avons assez" a lancé l’ancien sportif. "Nous devons poursuivre les expressions pacifiques contre l’injustice et demander la reconnaissance des responsabilités" a-t-il ensuite lancé.

Si de nombreux joueurs de basket-ball ont pris la parole pour apporter leur soutien à la famille de George Floyd et pour dénoncer le racisme, la marque Nike a elle aussi délivré un message fort dans un spot qui détourne son fameux slogan : "Just Do It". "Pour une fois, ‘Don’t Do It’… Ne prétendez pas qu’il n’y a pas un problème en Amérique", a tweeté l’enseigne.

En France, ce terrible fait divers a également engendré de vives réactions sur les réseaux sociaux et quelques personnalités comme M.Pokora, Nagui, Nabilla ou encore Énora Malagré ont tenu à s’exprimer.





Par E.S.