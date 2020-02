Mort de Kobe Bryant : la touchante déclaration de sa femme et les larmes de Michael Jordan

Le monde du basket a perdu une légende le 26 janvier dernier. Lors d'un accident d'hélicoptère, neuf personnes ont trouvé la mort dont le basketteur des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant et sa fille Gianna âgée de 13 ans. Ensemble, ils se rendaient à un match. Une onde de choc qui s'est répandue dans le monde entier. Personnalités et anonymes ont rendu hommage au joueur. Kobe Bryant avait 41 ans, marié à Vanessa Bryant depuis 2001, il était le papa de quatre filles dont la dernière est née en juillet 2019. Lundi 24 janvier, un ultime hommage a été rendu au Staples Center de Los Angeles devant 20 000 personnes. Parmi elles, Vanessa Bryant a fait une magnifique déclaration à son mari disparu et Michael Jordan n'a pu retenir ses larmes.

Vanessa Bryant : "Kobe était le MVP des papas"

Les stars du basket telles que Magic Johnson, Paul Gasol, LeBron James étaient présentes au Staples Center de Los Angeles tout comme l'équipe des Lakers de Kobe Bryant. Les chanteurs Kanye West, Beyoncé, Alicia Keys ou encore Snoop Dog avaient également fait le déplacement. Devant toutes ces personnalités réunies, Vanessa Bryant a adressé une tendre déclaration à son mari . "Nous avons vraiment eu une histoire d'amour incroyable. Nous nous aimions de tout notre être. Deux personnes parfaitement imparfaites faisant une belle famille et élevant nos filles douces et incroyables. Kobe était le MVP des papas".

Retenant ses sanglots, Vanessa Bryant ensuite évoqué les moments qu'elle ne pourra pas partager avec sa fille Gianna. "On ne pourra pas la voir aller au lycée et lui apprendre à conduire. Je ne pourrai pas lui dire à quel point elle est radieuse le jour de son mariage. Je ne verrai jamais ma fille danser avec son papa (…) Je ne peux pas imaginer notre vie sans vous". Autre légende du basket, Michael Jordan n'a pu retenir ses larmes au moment d'évoquer son ami disparu. "Mon cher ami. Tu étais comme un petit frère. Quand Kobe est mort, une part de moi est morte. A partir d'aujourd'hui, je vivrai avec les souvenirs, en sachant que j'avais un petit frère".

Par Valentine V.