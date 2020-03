Mort de Kobe Bryant : le shérif réagit au scandale des photos volées

"Totalement anéantie" c'est par ces termes que Gary Robb, l'avocat de Vanessa Bryant, évoque l'état de sa cliente à l'annonce de la terrible nouvelle. Au tout début du mois de mars, TMZ révèle que des personnes auraient réussi à prendre des photos de la scène du crash de l'hélicoptère qui transportait Kobe Bryant. Le 26 janvier, la légende du basket disparait dans un accident d'hélicoptère. Sa fille Gianna âgée de 13 ans se trouvait avec lui ainsi que sept autres personnes. Tous ont péri dans le crash. La veuve du basketteur a déclaré via un communiqué ne pas en rester là et demande que "les responsables de ces actes présumés soient soumis à la sanction la plus sévère possible". Le shérif du comté de Los Angeles s'est exprimé auprès de NBC News sur l'avancée de l'enquête.

Les coupables sont sous le coup d'une enquête interne

Sur les photos en question apparaîtraient des morceaux de corps humains. Face à la situation, Alex Villanueva, le shérif, a déclaré se sentir "trahi" par ses collègues, ils seraient huit concernés dans cette fuite d'images. Et ajoute, "Nous avons identifié les adjoints impliqués, ils sont venus au poste de leur propre chef et ont admis qu'ils les avaient prises et supprimées". Face à la douleur de Vanessa Bryant et des familles, le shérif condamne ces actes. "Nous avons indiqué sans ambiguïté qu'un tel comportement était inexcusable, des gens pleurent la perte de leurs porches. Avoir cela à gérer en plus de ce qu'ils ont déjà vécu est inadmissible". A la chaîne KAB-TV, le shérif explique qu'une enquête interne vise les coupables qui risquent des sanctions disciplinaires mais il ne précise pas lesquelles.

Par Valentine V.