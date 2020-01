Mort de Kobe Bryant : retour sur sa relation tumultueuse avec Vanessa

"La beauté, c'est le fait d'avoir la persévérance et la détermination de travailler et de surmonter les choses, des épreuves très, très difficiles et c'est ce que nous avons réussi à faire avec Vanessa", racontait Kobe Bryant la star des Lakers dans le podcast All The Smoke. Le retraité des parquets est décédé ce dimanche 26 janvier dans un crash d’hélicoptère. Il était accompagné de sa seconde fille Gianna née de ses amours avec Vanessa, sa femme depuis 2001. Le couple a traversé de nombreuses crises.

Vanessa soutient Kobe lorsqu’il est accusé de viol

Kobe Bryant et Vanessa se sont rencontrés en 1999 dans un studio d’enregistrement. Après six mois de relation, ils se fiancent, puis se marient le 18 avril 2001. En juillet 2003, le basketteur est accusé de viol par une employée d’hôtel. Il nie. Vanessa le soutient. L’affaire sera classée sans suite. La même année, Vanessa accouche de leur fille aînée Natalia. Puis en 2005, elle fait une fausse couche.

Un an plus tard, en mai 2006, née Gianna, leur seconde fille. Puis le couple traverse une crise et manque de se séparer. En effet en 2011, Vanessa dépose une demande de divorce pour des "différends irréconciliables". Elle accuse son mari de l’avoir trompée à plusieurs reprises. Finalement, en 2013, le couple se rabiboche et met un terme à la procédure de divorce. En décembre 2016, Vanessa donne naissance à leur troisième fille, Bianka. Enfin Capri, la petite dernière, voit le jour en juin 2019. Le couple avait prévu d’avoir un cinquième enfant. Vanessa voulait un garçon.

Par Mélanie C.