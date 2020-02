Mort de Kobe Bryant : sa femme poursuit la compagnie d'hélicoptère

Le 26 janvier dernier, le monde entier apprenait la mort de Kobe Bryant, légendaire basketteur des Lakers. Alors qu'il se rendait en hélicoptère à un match avec sa fille et sept autres personnes, l'appareil s'est violemment crashé provoquant la mort de toutes les passagers. Lundi 24 février, un dernier hommage a été rendu au joueur au Staple Center de Los Angeles en présence de 20 000 personnes. Sa femme lui a fait une tendre déclaration, le désignant "MVP des papas". Lors de la cérémonie, Michael Jordan n'a pu cacher ses larmes en évoquant la perte d'un "petit frère". Ce même jour, Vanessa Bryant a porté plainte contre la société d'hélicoptère selon les informations du Los Angeles Times.

L'enquête suit son cours et ne donnera pas de conclusion avant plusieurs mois

Les poursuites engagées par la femme de Kobe Bryant visent les sociétés Island Express Helicopters et Island Express Holding Corp ainsi que les ayants droits du pilote de l'appareil, Ara Zobayan, décédé lors du crash. Dans sa plainte, Vanessa Bryant reproche à la compagnie d'avoir autorisé l'hélicoptère à voler "dans un épais brouillard et des nuages bas". La légende du basket se déplaçait régulièrement en hélicoptère afin d'éviter les embouteillages de Los Angeles et pour passer le plus de temps auprès des siens. Kobe Bryant et sa femme avaient passé un pacte, ils ne voyageraient jamais ensemble en hélicoptère. Une décision qui prend malheureusement tout son sens aujourd'hui. Concernant l'origine de l'accident, une enquête est en cours. Elle a déjà permis d'établir le bon fonctionnement du moteur de l'engin. Aucune piste n'est mise de côté et l'analyse des éléments récoltés sur place continue. Les conclusions ne seront pas connues avant plusieurs mois.

Par Valentine V.