Mort d’Emiliano Sala : pourquoi son agent, Mark McKay, pourrait être incriminé

La mort d'Emiliano Sala est à nouveau sujette à débat. Ce mardi 21 juillet 2020, nous apprenons en effet que le club de Cardiff a déposé une plainte contre X auprès du parquet de Nantes, après avoir fait une découverte au sujet de l'agent du joueur.



Au moment de son décès, Emiliana Sala alors attaquant au FC Nantes, s'apprêtait à être transféré dans le club anglais de Cardiff. Le 21 janvier 2019, il monte donc à bord d'un petit avion privé qui décolle de Nantes pour justement l'emmener à Cardiff. Quelques instants après le décollage de l'appareil, le jeune homme de 27 ans a laissé un déchirant message sur WhatsApp à ses proches : "Je suis actuellement dans l’avion. Il me semble qu’il est en train de tomber en morceaux. Je m’en vais à Cardiff. Bon sang, qu’on puisse commencer demain après-midi à nous entraîner, les gars et ma nouvelle équipe. Si dans une heure et demi, il n’y a pas de nouvelles de moi, je ne sais pas s’ils enverront quelqu’un me chercher parce qu’on ne me retrouvera pas, mais vous saurez. J’ai tellement peur…".

Un message d'adieu tragique et prémonitoire puisque le jeune homme est en effet porté disparu dans les heures qui suivent... et son corps ne sera retrouvé dans la Manche que plusieurs jours plus tard.

L'agent d'Emiliano Sala bientôt incriminé ?

Un an et demi après ce décès tragique, Mark McKay l'agent du joueur de football se retrouve au coeur d'une bataille judiciaire puisque l'enquête de police et les recherches du club de Cardiff ont permis de mettre la lumière sur ses activités illégales.

Les dirigeants de Cardiff ont en effet découvert que Mark McKay aurait enfreint la loi en s’occupant du transfert d’Emiliano Sala. En novembre 2018, le dirigeant de la société Mercato Sports Ltd aurait signé deux mandats pour vendre le footballeur à un club anglais : le premier avec le club londonien de West Ham et le second avec le FC Nantes... or il est strictement interdit de pratiquer sous un double mandat.

Cette découverte est une avancée importante dans le dossier", déclare Me Antoine Vey, l’avocat français du club gallois dans L’Équipe. "Elle conforte Cardiff dans l’idée que le transfert d’Emiliano Sala a résulté d’une série de manœuvres frauduleuses qui ont des conséquences sur le plan contractuel mais aussi pénal."

N'oublions pas non plus que David Ibbotson, le pilote de l’avion, dont le corps n’a jamais été retrouvé, ne possédait pas de licence pour piloter...





Par E.S.