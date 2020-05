Mort d'Hana Kimura, star du catch au Japon, à l'âge de 22 ans

Sa mort est un choc pour les fans. Hana Kimura était encore très jeune. Elle n'avait que 22 ans. La jeune star du catch est décédée subitement ce vendredi 22 mai. C'est la Stardom Wrestling, la fédération dont elle faisait partie qui a annoncé la terrible nouvelle das un communiqué de presse publié sur Twitter. "Nous sommes vraiment désolés de vous informer que notre Hana Kimura est décédée. Merci de rester respectueux et de laisser le temps d'assimiler cette nouvelle. Gardez vos pensées et prières auprès de ses amis et sa famille. Nous apprécions votre soutien dans ces moments difficiles", peut-on lire.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la piste du suicide est privilégiée. Depuis quelques temps, la jeune catcheuse était victime de cyber-harcèlement. Elle avait ainsi posté plusieurs tweets pour s'en émouvoir. Dans le dernier, elle écrivait ceci : ""Près de 100 avis francs tous les jours. Je ne peux nier que ça m'a blessée. Je suis morte. Merci de m'avoir donné une mère. C'était une vie, je voulais être aimée, aurait-elle écrit sur le célèbre réseau social. Merci à tous ceux qui m'ont soutenue, j'apprécie beaucoup. Je suis faible, je suis navrée, je ne veux plus être humaine. C'était une vie, je voulais être aimée. Merci à tous, je vous aime, au revoir". Sur Instagram, la jeune femme avait publié une photo avec son chat sous laquelle elle commentait "au revoir".

Sur Netflix, la jeune femme participait à la télé-réalité "Terrace House". Celle qui avait commencé le catch en 2016 avait signé l'an passé avec la ligue Stardom Wrestling. Elle avait remporté son premier titre (JWP Junior Championship) l'année de ses débuts. Le catch était une affaire de famille. En effet, la mère d'Hana Kimura était déjà une catcheuse professionnelle très connue.

