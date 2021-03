Nathalie Péchalat maman : elle dévoile le prénom de sa deuxième fille

C'est en toute discrétion que Nathalie Péchalat a vécu sa deuxième grossesse. En décembre 2020, l'ancienne patineuse avait dévoilé son ventre arrondi dans l'émission "Je t'aime, etc". Depuis, l'épouse de Jean Dujardin était restée très discrète. Avant d'annoncer la naissance de leur deuxième enfant, elle s'était confiée dans Magicmaman sur le prénom de leur fille Jeanne, née en décembre 2015. Elle avait toutefois assuré que sa deuxième grossesse s'était déroulée sans "nausées, ni de grosse fatigue". À l'occasion d'un entretien dans L'Equipe magazine ce dimanche 28 mars, la présidente de la Fédération française des sports de glace a révélé avoir donné naissance à une petite fille, le 18 février 2021.

Peu de repos pour Nathalie Péchalat

Pour le prénom de leur deuxième fille, Nathalie Péchalat et Jean Dujardin ont choisi Alice. Mais après son accouchement, l'ancienne patineuse a seulement pris une semaine de repos. "Toutes les nanas travaillent et ont une famille, non ?", a lancé Nathalie Péchalat qui n'a pas perdu de temps pour reprendre son travail à la tête de la FFSG où les dossiers sont nombreux. Si elle n'aime pas mettre en avant sa vie privée, Nathalie Péchalat a confié au sujet de l’exposition médiatique de son couple : "Je déteste les mondanités, ce n'est pas mon univers. Je m'y plie que lorsqu'elles sont justifiées par la profession de mon mari".

Par Marie Merlet