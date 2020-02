Nathalie Péchalat : Sarah Abitbol, Gwendal Peizerat… mitigés sur sa candidature

Au total ils sont une quinzaine de sportifs emmenés par Sarah Abitbol, Philippe Candeloro et Gwendal Peizerat à signer un communiqué paru dans l'Obs. Et leur réaction à l'annonce de la candidature de Nathalie Péchalat est plutôt mitigée. Le monde du patinage français a connu un scandale d'agressions sexuelles sans précédent. Ce mouvement a été initié par la sortie du livre de Sarah Abitbol dans lequel elle accuse on entraîneur de viol lorsqu'elle était mineure. Une prise de parole courageuse qui permet à d'autres sportives de sortir du silence. Mis en cause, le président de la Fédération Française des Sports de Glace, Didier Gailhaguet, finit par remettre sa démission. Les élections pour sa succession se dérouleront le 14 mars prochain et l'ancienne patineuse Nathalie Péchalat s'est déclarée candidate.

"Notre combat est celui des idées pas celui du pouvoir"

Philippe Candeloro, invité de TPMP le 18 février avait déjà évoqué la candidature "en solo" de la double championne d'Europe. Mais mercredi 19 février c'est un collectif d'une quinzaine de sportifs qui commente cette candidature à travers un communiqué paru dans l'Obs. Ce collectif s'est constitué afin de "mettre fin aux abus de pouvoir, aux violences sous toutes leurs formes et faire disparaitre le règne du silence et de la peur". Et la démarche de Nathalie Péchalat est largement commentée : "Nous souhaitons par ce communiqué faire entendre notre voix, dans un souci de clarté et de transparence (…). Nous prenons acte de la candidature de notre camarade Nathalie Péchalat. Celle-ci n'a pas souhaité s'associer à notre groupe de réflexion et nous le regrettons. Elle a préféré se présenter de façon individuelle. Nous sommes convaincus que les sports de glace ne peuvent souffrir d'un combat d'égo. Notre combat est celui des idées pas celui du pouvoir".

Ils espèrent également que la jeune femme "a pris toute la mesure des demandes du ministère des Sports notamment celle de mener à bien la lutte contre toutes les formes de violences psychologiques, physiques et/ou sexuelles envers une ou un licencié(e) de la fédération (…)". Le collectif revient sur les élections et déclare "ne proposer à ce jour aucune candidature face à Nathalie Péchalat, sans toutefois exclure de le faire plus tard".

EXCLUSIF. @Abitbol_sarah, @P_Candeloro, @PeizeratGwendal et d'autres sportifs interpellent @NPechalatOff sur sa candidature à la fédération des sports de glace. Ils veulent un renouvellement en profondeur de la fédération, et lui redonner une légitimité https://t.co/aUjz6wvHBF — L'Obs (@lobs) February 19, 2020

Par Valentine V.