Nathalie Péchalat : ses rares confidences sur sa fille Jeanne

Depuis plusieurs années maintenant, Nathalie Péchalat et Jean Dujardin vivent une belle histoire d'amour. C'est en 2014 que l'acteur tombe fou amoureux de la patineuse. Il s'était confié sur cette rencontre dans le magazine Elle. "Je ne sais pas draguer, je me suis longtemps laissé faire, j'étais passif. Quand j'ai vu Nathalie, ma femme, à la télévision – je ne l'ai pas vue patiner mais parler –, elle m'a charmé. Et à ce moment-là, j'ai choisi ma vie. Je me suis repris en main, je me suis demandé ce dont j'avais envie, où j'en étais et hop, j'ai foncé !"

Et les amoureux ont depuis, parcouru un bon bout de chemin. Mariés en 2018, ils ont donné naissance à une petite fille en 2015, Jeanne.

une éducation stricte

D'habitude plutôt discrète sur sa vie privée, Nathalie Péchalat qui vient d'être élue présidente de la Fédération des sports de glace s'est exprimée sur cette nouvelle vie à trois dans une longue interview dans Version Femina. "Je lui inculque les mêmes valeurs que celles que je transmettais aux filles que j'entraînais. La première est le goût de l'effort. Même si elle est petite, je lui explique qu'il est primordial de travailler, d'aller au bout de ce que l'on a commencé et de s'appliquer à bien faire les choses".

Avant de poursuivre : "Et puis, je veille à élargir son champ de vision avec des activités variées. Avoir une passion préserve des bêtises et donne un axe qui évite de se perdre. J'aimerais que ma fille trouve la sienne et qu'elle ne suive pas un chemin tout tracé ou la même voie que son papa ou moi."

Par J.F.