"On ne confond pas la F1 et le Karting": quand Karim Benzema tacle Oliver Giroud

Face aux mesures sanitaires qui imposent la distanciation sociale, les lives sur Instagram sont plus que jamais à la mode ces derniers temps. Après Jarry ou encore Sylvie Tellier, Karim Benzema s'est lui aussi mis à faire des lives, de façon régulière, sur Instagram.



Les rencontres sportives ayant toutes été annulées pour cause de coronavirus, la star du ballon était donc à nouveau au rendez-vous ce dimanche 29 mars 2020 au soir... pour le plus grand bonheur de ses millions de fans à travers le monde. Cette fois, c'est avec Mohamed Henni, humoriste star des réseaux sociaux, que Karim Benzema s'est entretenu en vidéo.

Karim Benzema tacle Olivier Giroud

Alors que 100 000 personnes étaient en ligne, en train de suivre ce croustillant live, Karim Benzema n'a pas hésité à tacler un de ses anciens camarades de l'équipe de France : Olivier Giroud. Questionné par Mohamed Henni, le joueur du Real Madrid n'a pas tardé à se lâcher : "Vous savez quoi, je vais répondre à tout le monde, ça va être vite fait les mecs" a-t-il avancé. "On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Moi, je sais que je suis la F1." a-t-il ensuite lâché, sans filtre.

Suite à ce petit tacle gratuit, Karim Benzema s'est empressé de nuancer son propos : "Il a sa carrière, il fait ce qu'il veut, met les buts qu'il veut. Il est dans son coin, je suis dans mon coin, je ne pense pas à lui. Après si on parle de style de jeu, le sien convient bien à l'équipe de France. Il est bien parce qu'il y a des joueurs comme Mbappé ou Griezmann qui sont rapides et qui évoluent dans les couloirs ou tournent autour de l'avant-centre. Lui, devant, il pèse sur les défenses, ce qui permet aux deux autres de beaucoup bouger et de se montrer. Il bloque et ça marche. Après, ça ne sera pas spectaculaire, tu ne diras pas 'Ouah dinguerie et tout'… Est-ce que tout le monde aime ce jeu? Je ne sais pas. Mais ça va bien à l'équipe de France."

Pas sûr que cette analyse bien que complète, ne plaise au principal intéressé...

Par E.S.