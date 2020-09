Nelson Monfort jalousé chez France TV ? Philippe Candeloro balance ! (Exclu vidéo)

Nelson Monfort a repris du service pour Roland-Garros 2020. Le journaliste a même offert une séquence inattendue aux téléspectateurs, en interrompant carrément un match ! Alors que John Isner et Elliot Benchetrit s’affrontaient, ils ont été perturbés par Nelson Monfort. Un moment surréaliste qui a fait le tour du net. Le journaliste s’est rapidement fait pardonner. Pour cause, que serait Roland-Garros sans Nelson Monfort ? Lui qui y interviewe les joueurs à la sortie du terrain depuis de longues années. Mais sa proximité avec les joueurs et le public ne plaisent pas à tout le monde. C’est en tout cas ce qu’a révélé Philippe Candeloro dans l’émission "L’instant Deluxe" ce mardi 29 septembre 2020.

"Nelson Monfort ne passe pas des moments super agréables"

Invité avec Nelson Monfort sur Non Stop People, le patineur a assuré : "Y a toujours un petit peu de jalousie. Moi je le vois encore dans la maison (le siège de France Télévisions, ndlr), de temps en temps. C’est vrai qu’il ne passe pas des moments super agréables parce qu’il est jalousé, parce qu’il réussit, parce qu’il est apprécié, parce qu’il est gentil. Et souvent, ces recettes-là ne sont pas toujours les meilleures". Alors que le journaliste de France Télévisions se fait muet mais semble ému par les propos de son acolyte, Philippe Candeloro poursuit : "Nelson a passé un quart de siècle dans cette maison qu’il adore, à commenter du sport qu’il adore, et il est apprécié du public (…) C’est un personnage incontournable du monde du sport français, autant que les champions". Nelson Monfort ne serait pas le seul à être jalousé. Philippe Candeloro confie qu’il fait également face au même fléau. "C’est comme moi dans mon milieu. Je suis jalousé parce qu’on parle encore de moi vingt-cinq ans après ma dernière médaille olympique", assure le patineur à Jordan Deluxe.

Par Matilde A.