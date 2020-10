Nelson Monfort : pourquoi il croit à la vie extraterrestre (Exclu vidéo)

Le 28 août dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes de sa toute nouvelle émission. Face à une personnalité, l'animatrice évoque avec lui différents sujets sur sa vie aussi bien professionnelle que personnelle. Depuis le lancement du programme, elle a reçu Djibril Cissé, Clara Morgane, Booder, Pascal Soetens ou encore Véronique Genest. Ce mercredi 7 octobre, Nelson Monfort s'est confié, acceptant de revenir sur les accusations de violences sexuelles qui ont touchées plusieurs disciplines, notamment le patinage en février dernier avec le témoignage de Sarah Abitbol.

Evelyne Thomas lui a demandé si "le harcèlement sexuel des entraîneurs" était un "secret de polichinelle" dans le milieu du sport. "Bien sûr malheureusement. Tous les sports où il y a des jeunes filles qui sont au contact physique rapproché avec des entraîneurs encourent un risque. C'est terrible. Des jeunes filles et des jeunes gens. C'est épouvantable, c'est monstrueux, affreux", a-t-il répondu. Était-il au courant de quelque chose ? "Non. Il y a des réputations qui sont faites de dragueurs lourds (...) J'ai entendu plusieurs fois des remarques qui ne me plaisaient pas du tout. De là, à imaginer qu'il y avait des viols dans les vestiaires, non", a-t-il poursuivi.

"J'ai eu tellement de témoignages..."

Dans ce même entretien, Nelson Monfort a évoqué un sujet qui le passionne : les extraterrestres. En mai 2019, il a sorti un livre à ce sujet baptisé "Ovnis : sommes-nous seuls ?" Face à Evelyne Thomas, le commentateur sportif de 67 ans est revenu sur son élaboration. "Je pose des questions, je ne donne pas nécessairement des réponses", a-t-il commencé.

Et de poursuivre : "Je pense qu'on nous cache quelque chose. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, ça a été cinq ou six ans d'enquête et plus de 20 ans de passion... Avant cela, je n'avais jamais rien vu, mais je ne m'y étais jamais particulièrement intéressé, et depuis, je n'ai rien vu non plus. J'ai eu tellement de témoignages (...) Si on ne le croit pas, on passe à autre chose. Je constate que ce livre qui a eu un très bon succès de librairie m'a permis de faire des conférences, des débats (...) Aujourd'hui, il y a plus de 50% des gens dans le monde qui y croient fermement. On n'est plus considéré comme des hurluberlus ou comme des alcooliques qui ont un peu trop fêté une soirée".

