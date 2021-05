Neymar : des accusations d'agressions sexuelles derrière son divorce avec Nike

C'est la fin d'un long partenariat. En août 2020, la marque Nike annonçait qu'elle mettait fin à sa collaboration avec le joueur phare du PSG, Neymar. Une rupture qui avait évidemment étonné étant donné que l'équipementier et le Brésilien étaient liés depuis qu'il avait 13 ans et que son contrat n'expirait qu'en 2022. Certains avaient alors pensé que la décision de Nike intervenait après les prestations douteuses du joueur. En effet, depuis quelques mois maintenant, Neymar fait énormément parler de lui pour ses non-performances sur le terrain. Absent ou blessé, les heures de gloire du jeune homme semblent bien loin.

un divorce qui fait parler

Mais ce vendredi 28 mai, Nike vient de dévoiler un étonnant communiqué. La marque à la virgule a annoncé les raisons pour lesquelles elle avait rompu son contrat avec Neymar et cela n'a rien à voir avec les performances du joueur sur le terrain. Et pour cause, le Brésilien a été accusée d'agressions sexuelles par une salariée de Nike. Une enquête avait été ouverte, mais le sportif avait refusé de coopérer. "Nike a mis fin à son partenariat avec le sportif parce qu’il a refusé de coopérer dans une enquête de bonne foi sur des allégations crédibles d’actes répréhensibles formulées par une employée" précise le communiqué dévoilé dans le Wall Street Journal. Nike précise ensuite : "L'enquête n'a pas été concluante. Aucun ensemble de faits n'a émergé qui nous permettrait de nous prononcer sur le fond de l'affaire. Il serait inapproprié pour Nike de faire une déclaration accusatrice sans être en mesure de fournir des faits à l'appui".

Par J.F.