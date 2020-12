Neymar : le footballeur dément les rumeurs autour de sa fête du réveillon

Depuis ce dimanche 27 décembre, Neymar fait énormément parler de lui. Et pas pour son jeu sur le terrain, mais pour sa soirée du réveillon. En effet, depuis quelques jours, une folle rumeur circule autour du joueur du PSG. Selon certaines informations, il aurait décidé d'organiser une fête de plus de 500 personnes dans son manoir au Brésil. Et évidemment, cette annonce a choqué d'autant plus que le monde entier est plus que jamais touché par la crise sanitaire du coronavirus.

Quelques heures après, l'agence Fabrica en charge de l'événement est revenue sur ses paroles. Elle a annoncé que Neymar avait revu son chiffre à la baisse en invitant "seulement 150 personnes". Un chiffre qui reste malgré tout délirant. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes s'indignent depuis sur le sujet.

"Il n'a aucun rapport avec Neymar"

Certains internautes avaient même demandé au PSG d'infliger une amende à Neymar pour sanctionner son comportement inconscient.

Face à l'ampleur de la polémique, Neymar, déjà testé postif à la covid-19, a décidé de sortir du silence pour la première fois par le biais de son avocat. Et selon lui, cette information est totalement fausse. A l'AFP, ce dernier aurait confié : "Non !!! C'est un événement Fabrica. Il n'a aucun rapport avec Neymar", avant de se confier sur les plans de Neymar pour le 31. Le joueur compte bien rester en famille et en petit comité pour la soirée du réveillon. "Il est avec sa famille, avec son fils et son physiothérapeute".

Par J.F.