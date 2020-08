Neymar : pourquoi ses larmes ont divisé sur Twitter après la défaite du PSG

C’était le match à ne pas rater pour les supporters du PSG. Dimanche 23 août, le club parisien affrontait le Bayern Munich pour le titre tant convoité, celui de la Ligue des Champions. Après un très beau parcours en quart de finale puis en demi-finale, les joueurs de Thomas Tuchel se qualifient pour la première finale de l’histoire du club dans la compétition. Alors que les deux équipes se neutralisent en première mi-temps, le Français Kingsley Coman formé au PSG trouve le chemin des filets parisiens et permet au club allemand d’ouvrir le score. Les joueurs du Bayern parviendront à maintenir l’écart pour remporter leur sixième Ligue des Champions. Les larmes de Neymar à la fin de la rencontre n’ont pas convaincu les internautes.

Certains mettent en doute sa sincérité…

Sa prestation était très attendue au stade de La Luz à Lisbonne. Mais Neymar a déçu. Le joueur acheté à prix d’or par le PSG ne s’est pas démarqué et n’a pas permis au club de recoller au score. Au coup de sifflet final, de nombreux joueurs - dont Neymar - n’ont pu retenir leurs larmes. L’attaquant s’est effondré sur la pelouse. Si certains internautes sont touchés par sa tristesse, d’autres mettent en doute sa sincérité. Un internaute fait part de sa théorie : "Je pense clairement qu’il avait un accord pour se barrer s’il gagnait la Ligue des Champions et là, il est bloqué". D’autres lui reprochent ses larmes après un match peu convaincant : "Neymar pleure, j’aurais préféré qu’il donne les larmes sur le terrain et toute son énergie", "Neymar t’as les larmes à la fin du match mais t’as joué comme un U9"…

J’ai une théorie sur les larmes de Neymar. Je pense clairement qu’il avait un accord pour se barrer si il gagnait la LDC et là il est bloqué — IN THE NAME OF... (@BoBoPrzident) August 24, 2020

Neymar il lache toutes les larmes de son corps, frérot on t'a pas vu sur le terrain — l o u (@lou_dpl) August 23, 2020

#PSGBayern Neymar pleur, j'aurais préféré qu'il donne les larmes sur le terrain et toute son énergie. pic.twitter.com/mt1P8qB6EI — Brahann (@Brahma88036110) August 23, 2020

neymar t’as les larmes à la fin du match mais t’as jouer comme un u9 — марко (@mjksmvc) August 23, 2020

Par Non Stop People TV