Neymar : son contrat au PSG prolongé de quatre ans ?

En 2017, Neymar quitte le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain où il s’engage pour cinq ans. Son contrat prendra donc fin en juin 2022. Mais la volonté de Neymar de rester au PSG ne s’est jamais autant fait sentir. Lui qui n’a pris la parole que deux fois dans les médias depuis son arrivée à Paris (en 2019 sur Canal+ et dans les colonnes de France Football, ndlr) a fait des déclarations étonnantes sur TF1 dimanche dernier. "Je suis très heureux aujourd'hui, ça a beaucoup changé, je ne saurais pas vraiment dire pourquoi. Je me sens bien, je me suis adapté, je suis plus calme. Je suis très heureux ici, je veux rester au PSG", a déclaré le Brésilien récemment touché par la Covid-19 dans l'émission "Sept à Huit" sur TF1.

Neymar "proche" de renouveler son contrat à Paris

Depuis plusieurs mois, Neymar négocie une prolongation de contrat au PSG. À en croire les dernières révélations du média brésilien TNT Sports, le voile pourrait bientôt être levé quant à l’avenir de Neymar à Paris. Selon nos confrères, le joueur, qui va fêter ses 29 ans le 5 février prochain, serait "proche" de renouveler son engagement au PSG. Et ce, pour une durée de quatre ans ! Toujours selon TNT Sports, l’officialisation de cette nouvelle pourrait tomber d'ici à la fin de semaine. Quant à Kylian Mbappé, dont le contrat se termine en même que temps que celui de Neymar, c’est le flou le plus complet. "J’ai toujours dit que j’étais heureux ici à Paris. Après, je dois réfléchir sur ce que je veux faire. Ce n’est pas juste signer pour signer. C’est vraiment l’idée de s’inscrire dans un projet sur la durée, donc ça demande une réflexion", a déclaré Kylian Mbappé au micro de Canal+ le vendredi 22 janvier dernier. Affaire à suivre donc…

MAIS 4 ANOS! Segundo informações exclusivas do nosso correspondente @marcelobechler, Neymar vai renovar o seu contrato e permanecerá no clube francês! E aí, o que achou? #Neymar pic.twitter.com/TIc9S311rI — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) February 2, 2021

Par Matilde A.