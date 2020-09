Neymar traité de "singe" par Alvaro Gonzalez ? On a enfin la réponse !

Depuis le match qui opposait le Paris Saint-Germain à l’Olympique de Marseille dimanche dernier, la polémique ne désenfle pas. Chaque jour réserve son lot de révélations concernant l’altercation entre Neymar et Alvaro Gonzalez. À la fin de la rencontre, une bagarre éclate entre les deux équipes. Si l’on connaît l’animosité qui pèse entre Paris et Marseille, les images de la bagarre sont violentes. Crachas, coups et insultes ont jailli sur la pelouse du Parc des Princes. Neymar accuse Alvaro Gonzalez de racisme. L’arbitre en est informé mais Neymar prend un carton rouge et sort du terrain. C’est sur les réseaux sociaux que la guerre continue. Tandis que Neymar regrette "de ne pas avoir frappé ce c*****", Alvaro Gonzalez se défend face aux accusations de propos racistes tenus à l’encontre du Brésilien. "Il n’y a aucune place pour le racisme. Une carrière propre avec beaucoup de coéquipiers et d’amis au quotidien. Parfois il faut apprendre à perdre et l’assumer sur le terrain. Incroyables trois points".

Trois spécialistes confirment les propos d’Alvaro

Coup de tonnerre dans cette polémique. Selon nos confrères du "Parisien", des insultes à caractère raciste ont bien été prononcées, vers la 37ème minute du match. "Merde de singe", a clamé Alvaro Gonzalez. Pour le découvrir, l'émission "Esporte Espetacular" diffusé sur TV Globo ont fait appel à trois professionnels spécialisés dans la lecture labiale venus pour analyser les images. Luis Felipe Ramos, membre de l'Association des sourds de Rio de Janeiro, Felipe Oliver et Mikel Vidal, traducteurs travaillant notamment pour l'Institut national d'éducation des sourds, sont tous les trois tombés d’accord sur les propos tenus par Alvaro Gonzalez. Le défenseur marseillais risque jusqu’à dix matchs de suspension, selon le barème de la commission de discipline. Le dossier est toujours en instruction.

Par Matilde A.