Neymar : une plainte déposée contre lui pour homophobie

Le 15 avril dernier, dans un live Instagram, le père de Neymar - qui est aussi son agent - a évoqué l'avenir de son fils. Ainsi, il avait répondu à la question suivante : un retour du footballeur de 28 ans à Barcelone est-il envisageable ? "C'est toujours lui qui choisit le chemin qu'il veut suivre", répondait-il. "Nous ne nous occupons que du travail administratif, de lui trouver le meilleur contrat afin qu'il soit dans les meilleures conditions possibles pour sa carrière", poursuivait-il alors qu'il était interrogé sur le choix de Neymar d'avoir quitté Santos pour le FC Barcelone en 2013.

Avant ça, avec l'annonce du confinement par Emmanuel Macron le 16 mars dernier, Neymar quittait la France pour rejoindre le Brésil. Et il n'a pas été le seul à avoir quitté l'Hexagone. En effet, son coéquipier Thiago Silva a lui aussi posé ses valises au Brésil. Un départ que son épouse Isabelle Silva avait évoqué sur Instagram. "On va décider si on reste ou pas, parce que le virus est partout. Mon mari attend une position de travail. Pour l'instant, nous sommes là, vraiment tristes avec tout ça, mais on a beaucoup de confiance, tout va se passer le plus vite possible".

Le petit ami de sa mère insulté ?

Ces derniers mois, la carrière de Neymar a été entachée par des démêlés judiciaires, notamment par une plainte pour viol qui a été classée sans suite. Cette semaine, le sportif de 28 ans fait une nouvelle fois parler de lui. En effet, il est visé par une plainte pour homophobie. C'est un militant LGBT qui a saisi la justice après la fuite d'une conversation privée entre amis dans laquelle le joueur traiterait le petit ami de sa mère, Tiago Ramos (22 ans) de "petit p***" et d'"en****".

Mardi 9 juin, le parquet de São Paulo a confirmé avoir reçu une plainte pour homophobie contre Neymar. "Cette plainte d'un militant LGBT doit à présent être étudiée par un procureur, chargé de décider s'il engage ou non des poursuites contre la star brésilienne", a rapporté Le Parisien. La mère de Neymar, Nadine Gonçalves (53 ans) avait officialisé sa relation avec Tiago Ramos en avril dernier. Dans la foulée, la presse people avait révélé la bisexualité de ce dernier.

Par Non Stop People TV