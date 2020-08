Nicolas Anelka : Ce qu’il a vraiment dit à Raymond Domenech en Afrique du Sud

La plus grosse crise du football français. En 2010, les Bleus disputent la Coupe du monde en Afrique du Sud. Mais la compétition sera l'une des plus catastrophiques de l'histoire de l'équipe de France de football. En effet, l'un des joueurs, Nicolas Anelka se dispute avec l'entraîneur Raymond Domenech dans les vestiaires à la mi-temps du match France-Mexique. Les propos du joueur de foot envers son entraîneur sont rapportés, légèrement modifiés au journal L'Équipe qui en fera sa Une le lendemain. Le mari d'Estelle Denis demande alors des excuses publiques, ce que Nicolas Anelka refuse, soutenant qu'il n'a pas tenu ces propos. Raymond Domenech prend la décision de renvoyer le joueur chez lui en plein Mondial et pour soutenir leur partenaire de jeu, les Bleus font grève et décident de ne pas descendre du bus pour aller à l'entrainement. Un acte de résistance qui choquera bon nombre de Français. Depuis ce jour, Nicolas Anelka est perçu par l'opinion publique comme un "mauvais garçon".

"je n'allais pas m'excuser pour des mots que je n'avais pas tenus"

Netflix a décidé de lui consacrer un documentaire qui sortira ce mercredi 5 août. À cette occasion, le joueur a accordé une interview au Parisien et s'est confié sur ce qu'il s'est réellement passé dans les vestiaires. "Ce qui s'est passé ce jour-là est arrivé des millions de fois dans un vestiaire de foot. Déjà, quand on prétend être un joueur de niveau mondial, il faut avoir du caractère. Ce que j'ai dit ce jour-là c'est : 'T'as qu'à la faire ton équipe de merde'. Il faut aussi comprendre que cette réaction, très classique dans un vestiaire, c'était par esprit de compétition et pour rectifier certaines choses. C'était des mots de vestiaire et qui devaient y rester. Non seulement, ils sont sortis mais ce n'était pas les bons".

Il poursuit ensuite : "J'étais d'accord pour m'excuser devant le groupe car j'avais parlé devant lui. Mais il n'y avait rien de public. Et je n'allais pas m'excuser pour des mots que je n'avais pas tenus."

Par J.F.