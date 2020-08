Nicolas Anelka marié : qui est sa femme Barbara Tausia ?

Longtemps considéré comme l'enfant terrible du football, Nicolas Anelka revient sur nos écrans ce mercredi 5 août. Le géant Netflix lui consacre tout un documentaire "Anelka, l'incompris". Il revient sur les nombreux coups de sang du footballeur et plus précisément sur l'échange avec Raymond Domenech dans les vestiaires lors du mondial en Afrique du Sud en 2010. Le ton était monté entre le sélectionneur et le joueur, allant même jusqu'à des insultes. Insultes qui se retrouveront le lendemain en une du magazine L'Équipe. Face à la tornade médiatique qu'avait engendré la fuite de cette dispute, le mari d'Estelle Denis avait demandé à ce que Nicolas Anelka présente ses excuses publiques. Ce qu'il a refusé. Quelques heures après, il était dans l'avion, viré de ce qui aura été le dernier mondial de sa carrière.

heureux et amoureux

Depuis, le footballeur a déchaussé les crampons, mais reste malgré tout prêt du terrain. À l'occasion de la sortie du documentaire, Nicolas Anelka s'est confié au Parisien sur son avenir dans le milieu du foot. "Je passe mes diplômes d'entraîneur et je me donne un ou deux ans pour entrer dans ce nouveau rôle". En attendant, l'ancien attaquant du PSG profite de ses moments en famille. Dans les colonnes du Journal du Dimanche, Nicolas Anelka avait fait quelques révélations sur sa vie privée. "Je profite de mes trois enfants (Kaïs, 8 ans, Kahil, 7 ans, et Lina, 3 ans, NDLR)". Enfants nés de son union avec la chorégraphe Barbara Tausia avec qui il est marié depuis 2007. Et la mère de famille a plus d'une corde à son arc. Elle est également chanteuse et a collaboré notamment avec MC Solaar. En 2006, Barbara Tausia a créé une boîte spécialisée en événements et relations publiques à Paris, "Between Agency", où elle s'occupe de clients tels que Jay-Z, P. Diddy ou encore le Paris Saint-Germain.

Par J.F.