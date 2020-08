Nicolas Anelka : ses rares confidences sur son mariage avec Barbara

Un documentaire très attendu. Ce mercredi 5 août, les abonnés de Netflix ont pu visionner "L’incompris", un documentaire retraçant le parcours de Nicolas Anelka. Il revient notamment sur son départ à la retraite pris avec la plus grande discrétion, en 2015 après deux saisons au Mumbai City. "J'ai eu l'opportunité de continuer à jouer, mais repartir encore loin de la famille... Je suis arrivé à un moment où je me suis dit : 'Je suis bien comme ça'. La vie est belle, ma famille est là, mes enfants sont là, j'ai envie de les voir grandir", confie le footballeur de 41 ans.

Après une carrière aussi décriée qu’impressionnante, Nicolas Anelka veut profiter de sa famille. Et c’est aux côtés de Barbara qu’il partage sa vie depuis plus de 13 ans. Marié en 2007, le couple a eu trois enfants : Kaïs né en 2008, Kahil né 2010 et Lina née en 2013. La petite famille vit désormais à Dubaï, aux Emirats arabes unis, comme l’avait prévu Nicolas Anelka avant de mettre fin à sa carrière. "Nico l'a toujours dit : 'Le jour où je m'arrêterai de jouer, j'aimerais aller vivre à Dubaï, parce que je m'y sens bien, y a du soleil, les gens sont cool", détaille Barbara Anelka sur Netflix.

"C’est important d’être pote avec sa femme"

La jeune femme est aussi revenue sur sa rencontre avec Nicolas Anelka. "Je l'ai rencontré assez jeune. Lui avait 19 ans, moi je suis plus âgée que lui, j'en avais 21. On était jeunes. Il était en plein dans son football et moi en plein dans ma danse. C'est le moment où il y a eu le gros transfert Arsenal-Madrid, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. J'arrivais chez lui pour le voir, y avait plein de journalistes...", se souvient-elle.

Très discret sur sa vie privée, Nicolas Anelka s’est aussi laissé aller à quelques confidences sur son couple avec Barbara dans le documentaire de Netflix. "Aujourd'hui, ça fait plus de dix ans qu'on est ensemble. C'est important d'être complice et d'être pote avec sa femme, si tu veux vivre pratiquement toute une vie avec elle. Si t'as pas déjà ce lien d'amitié déjà et d'amour, tu peux pas. C'est la base du couple", a-t-il déclaré.

Par Matilde A.