Novak Djokovic disqualifié de l’US Open, il rappelle à l'ordre ses fans

Gros coup dur pour tous les fans de Novak Djokovic. Le tennisman a été disqualifié de l'US Open ce dimanche 6 septembre alors qu'il avait atteint les huitièmes de finale. En plein match contre l’Espagnol Pablo Carreno Busta, le Serbe a frappé violemment une balle sur un coup de colère et cette dernière a touché à la gorge une juge de ligne. Si cet incident n'était en aucun cas intentionnel puisque le joueur ne regardait pas derrière lui, le verdict est immédiatement tombé. Il a été exclu du tournoi alors qu'il visait un 18ème titre en Grand Chelem. Peu de temps après, Novak Djokovic a pris possession de son compte Instagram pour présenter ses excuses à la juge : "Toute cette situation m'a laissé vraiment triste et vide. Dieu merci, le tournoi m'a dit qu'elle (la juge de ligne touchée par la balle) se sentait bien. Je suis extrêmement désolé de lui avoir causé un tel stress. Si involontaire. Si mal. Je ne divulgue pas son nom pour respecter sa vie privée. Pour ce qui est de la disqualification, je dois me retrouver et travailler sur ma déception, faire de tout cela une leçon pour continuer à grandir et évoluer en tant que joueur et être humain. Je m'excuse auprès du tournoi et de toutes les personnes associées à mon comportement. Je suis très reconnaissant à mon équipe et à ma famille de demeurer un soutien fort et à mes fans d'être toujours là avec moi. Merci et je suis vraiment désolé.".

Obliger de calmer ses fans

Après ce message bouleversant, de nombreux fans du numéro 1 mondial de tennis ont vu rouge et se sont attaqués directement à la juge en partie responsable de sa disqualification. Un grand nombre d'entre eux lui ont même envoyé des messages sur ses comptes personnels. Après un tel déchainement de haine, Novak Djokovic a été contraint de calmer ses fans et a partagé un autre message sur Instagram : "Souvenez-vous que cette juge de ligne qui a été touchée par une balle a aussi besoin de notre soutien. Elle n’a rien fait de mal du tout. Alors je vous demande à tous de la soutenir et de faire attention à elle.". À voir si la "NolaFam" l'écoute.

Par Solène Sab