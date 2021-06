Novak Djokovic : pourquoi il a failli divorcer de sa femme Jelena

Novak Djokovic a rencontré Jelena Ristic à Belgrade. Leurs chemins se séparent lorsque Jelena Ristic poursuit ses études en Italie alors que Novak Djokovic entame un tour du monde pour ses tournois de tennis. Malgré la distance, le couple survit. Novak Djokovic et Jelena Ristic se marient en 2014. La même année, Jelena Ristic donne naissance à leur fils, Stefan. Trois ans plus tard, Novak Djokovic et son épouse mettent au monde une petite fille prénommée Tara. Si aujourd'hui, le couple semble plus solide que jamais, cela n'a pas toujours été le cas. Comme tous les autres couplés, Novak Djokovic et Jelena Ristic ont connu des périodes tourmentées. Notamment en 2016, année durant laquelle Novak Djokovic et Jelena Ristic ont failli divorcer.

"Ça m'a détruite"

À cette époque, la carrière de Novak Djokovic était à son apogée. En l'espace de quelques mois, la légende du tennis avait remporté l'Open d'Australie et Roland-Garros. Mais difficile de concilier vie privée et carrière. Novak Djokovic avait remis toute sa vie en question. "Je me suis rendu compte, en fait, à ce moment-là, que les relations que j'avais avec mes proches étaient assez superficielles et creuses, parce que je ne savais tout simplement pas comment m'en occuper", avait déclaré Novak Djokovic à Graham Bensinger avant de poursuivre : "J'ai compris que c'était inévitable, que nous devions partager ce voyage ensemble, qu'elle devait endurer cette vie, sinon nous ne pouvions pas rester ensemble". Même son de cloche du côté de Jelena Ristic qui a dû s'organiser un "voyage spirituel en Equateur" pour repartir du bon pied. "C'est comme ça que j'ai commencé à y réfléchir et ça a fait de moi une maman très angoissée. Ça m'a détruite. En plein milieu de Wimbledon, j'ai décidé de partir pour un voyage spirituel en Equateur. Et c'était magnifique et très important pour moi", expliquait-elle. Si cette période n'a pas été simple pour Novak Djokovic et Jelena Ristic, ils ont aujourd'hui remonté la pente.

Par Matilde A.