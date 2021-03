Novak Djokovic visé par un piège d’ordre sexuel, un mannequin dénonce

Sombre histoire. Novak Djokovic a du tomber de sa chaise ce mardi 23 mars 2021 en découvrant l’interview du mannequin serbe Natalija Šćekić au magazine Svet VIP. La jeune femme y révèle avoir été approchée pour tendre un piège d’ordre sexuel au numéro 1 mondial de tennis. "Un homme, que je connaissais et que je croyais jusque-là sérieux, m'a contactée pour un rendez-vous que je pensais professionnel. Mais au fil de notre conversation, j'ai vite compris que quelque chose n'allait pas. Je pensais même à une caméra cachée quand il m'a expliqué que je devais séduire Novak. Il m'a dit que je pouvais obtenir 60 000 euros pour cela, et un voyage où je voulais. J'ai rigolé, je pensais qu'il allait me dire qu'il blaguait, mais cet homme était très sérieux", commence Natalija Šćekić.

"Un plan machiavélique" pour ternir l’image de Novak Djokovic

Si elle avait accepté la proposition, elle devait tout faire pour charmer Novak Djokovic dans le but d’enregistrer une vidéo de leur rapport sexuel à l’insu du tennisman. Quand elle a compris que l’homme lui proposait de piéger Novak Djokovic, Natalija Šćekić a décliné l’offre. "Je me suis sentie offensée, humiliée même. Ils préparaient vraiment un plan machiavélique. Je devais emmener Novak dans un endroit intime et tout filmer (...) En entendant ça, j'ai pris mes affaires et je suis partie. J'espère qu'ils ne trouveront pas une fille qui accepte de faire ça", déclare la jeune femme. Pour rappel, Novak Djokovic est marié depuis 2014 à Jelena Ristic. Ensemble, le couple a eu deux enfants : Stefan et Tara.

Par Matilde A.