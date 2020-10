Olivier Giroud : Avec 100 sélections, il rejoint les légendes du football français

Soirée foot sur TF1. Les Bleus affrontent l'Ukraine. Un match amical qui aura une saveur assez particulière pour Olivier Giroud. L'attaquant de Chelsea décrochera ce mercredi 7 octobre sa 100ème sélection en équipe de France.

Souvent moqué par les supporters, Olivier Giroud fait pourtant partie des joueurs français emblématiques de la dernière décennie. En effet, malgré les critiques, il n'a jamais baissé les bras afin de se faire une place de choix au sein de l'équipe de France. Ce qui n'a pas toujours été facile comme il l'a confié dans les colonnes du Figaro mardi 6 octobre.

Olivier Giroud, engagé dans la lutte contre le coronavirus se sent parfois "largué" face aux jeunes joueurs comme Kylian Mbappé ou Benjamin Pavard. "Un groupe est né lors de l'Euro 2016 et j'avais des potes qui ont largement dépassé le cadre de la sélection. On se retrouvait dans les chambres à écouter du Jean-Jacques Goldman, on jouait aux cartes et au Mölkky ensemble. Il y avait Hugo (Lloris), Lolo (Laurent Koscielny), Ben (Benoît Costil), Dédé (André-Pierre Gignac), Momo (Morgan Schneiderlin), Yoyo (Yohan Cabaye), Jaja (Christophe Jallet)."

un joueur historique

Olivier Giroud ajoute ensuite : "Ce sont des amis pour la vie, un vrai groupe de petits vieux. On a passé des grands moments. Aujourd'hui, on s'adapte à la nouvelle génération, on ne veut pas passer pour des vieux cons avec Hugo, mais on est largués côté musique."

Et pourtant, Olivier Giroud est un joueur emblématique des Bleus qui restera dans l'histoire. En effet, il se place à la troisième place des meilleurs buteurs de l'équipe de France avec 40 buts en 99 sélections. Devant lui, Michel Platini avec 41 buts en 72 sélections et le numéro un en titre, qu'Olivier Giroud souhaite au moins égaler, Thierry Henry avec 51 buts en 123 sélections.

En plus de ce beau classement, Olivier Giroud, récemment flashé pour excès de vitesse, fait également partie des joueurs les plus sélectionnés. Il se place actuellement en huitième place et atteindra ce soir le cap des 100 sélections, juste derrière son entraîneur, Didier Deschamps qui en comptabilise 103. À titre d'exemple, Zinedine Zidane est à la cinquième place avec 108, Hugo Lloris, son collègue de toujours, à la troisième place avec 116 et le numéro un n'est autre que Lilian Thuram avec 142 sélections.

Par J.F.