OM : Gérard Depardieu aurait alerté Basile Boli sur le candidat au rachat du club

Les rumeurs de rachat de l'OM par Mohamed Ayachi Ajroudi continuent d'entretenir le flou. Ambassadeur de l’Olympique de Marseille, l’ancien défenseur du club Basile Boli, avait appelé Mourad Boudjellal, porteur du projet de rachat avec l’homme d’affaires, au respect de l'OM et de la ville. Sur Twitter, Basile Boli avait notamment écrit : "Vous pouvez boucher le port de Marseille avec le fric des autres mais au moins, sportivement, respecter ces personnes qui ont vécu et qui vivent au son et à l'air de ce club". Depuis, l’ancien défenseur a vu son opinion être confortée par Gérard Depardieu, rapporte L'Equipe. A travers un récent coup de téléphone, Basile Boli a pu écouter le portrait peu flatteur de l'homme d'affaires franco-tunisien, que lui a dressé l'acteur.

Gérard Depardieu proche de Mohamed Ayachi Ajroudi

Selon L’Equipe, Gérard Depardieu aurait décrit Mohamed Ayachi Ajroudi "comme un personnage peu fiable, incapable de tenir ses promesses et donc de mener à bien son projet de rachat du club". Mais l'acteur présenté comme un ami de la famille du Franco-tunisien, n'a pas voulu réagir sur le sujet dans les colonnes du quotidien sportif. De son côté, Mohamed Ayachi Ajroudi a assuré auprès de L’Equipe : "Je ne suis fâché avec personne. Gérard est un ami, et je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu s'exprimer. Il est libre de ne pas le faire". Les deux hommes se sont pourtant déjà affichés proches sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, Mohamed Ayachi Ajroudi avait posé tout sourire avec l'acteur lorsqu'il l'avait accueilli "à la maison à Hammamet", et l'avait aussi présenté comme son "ami". Dans une vidéo datant de 2019 partagée sur la page Facebook de l’homme d’affaires, Gérard Depardieu faisait son éloge alors qu'il se trouvait avec lui en Tunisie : "Tu as toujours des pensées profondes et positives. J’ai rarement vu des hommes comme cela. Ta femme et toi, ce que vous avez fait de vos enfants et leur éducation, est énorme".

Par Marie Merlet