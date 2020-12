Paolo Rossi : Le célèbre footballeur italien est mort à 64 ans

Une autre légende du football s’est éteinte. Après la mort de Diego Maradona le 25 novembre dernier, le monde du football vient de perdre le footballeur italien Paolo Rossi, véritable héros de la Coupe du monde 1982, remportée à l’époque par l’Italie. Ce jeudi 10 décembre, la famille de l’ancien sportif a annoncé son décès, survenue la veille : "Il n'y aura jamais plus quelqu'un comme toi, unique, spécial", a réagi sur Facebook Federica Cappelletti, l’épouse de Paolo Rossi. De son côté, le quotidien Corriere della Serra a rendu hommage au légendaire attaquant italien : "Paolo Rossi, l'aimable poète du foot qui a fait la joie de toute l'Italie en 1982 est mort", évoquant la "maladie incurable" dont il souffrait.

"Un champion simple et hors norme"

Face à la nouvelle de la mort de Paolo Rossi, les hommages se multiplient sur la Toile : "Paolo Rossi, immense buteur italien au côté de Platini qui m’a permis de le côtoyer. Un champion simple et hors norme", a écrit Michel Denisot, ancien président délégué du PSG. De son côté, Denis Brogniart a écrit : "Triste ce matin en apprenant le décès à 64 ans de Paolo Rossi. Souvenir de cette Coupe du monde 82 où il avait atteint son apogée". Paolo Rossi était une véritable légende en Italie. En mars 1980, le footballeur avait été suspendu pour trois ans après une affaire de matchs truqués et de paris illégaux.. Toutefois, le joueur avait finalement été convoqué pour le Mondial 1982 après une réduction de sa sentence. Et lors de la compétition, Paolo Rossi est devenu une légende en inscrivant un triplé contre le Brésil lors des quart de finale. Lors de la finale, il a marqué le premier des trios buts italiens. Paolo Rossi termine meilleur buteur et meilleur joueur du tournoi, puis remporte le Ballon d’or France Football 1982.

Par Alexia Felix