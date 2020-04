Pape Diouf mort du coronavirus : Mbappé, Ribéry, Nasri…le monde du foot salue sa mémoire

C’est une figure du monde du sport qui s’en est allée. Le décès de Pape Diouf, président de l’Olympique de Marseille de 2005 à 2009, a été annoncé dans la soirée du mardi 31 mars par la chaîne de télévision publique du Sénégal, RTS, et confirmée à l’AFP par un proche de la famille. Alors que la pandémie de coronavirus touche le monde entier, Pape Diouf a contracté la maladie au Sénégal. Il devait être rapatrié en France, à Nice, dans un ultime espoir de guérison. Mais son état s’est aggravé. L’ancien président marseillais a été hospitalisé à Dakar vendredi 27 mars, il a été placé sous assistance respiratoire et dans un coma artificiel. L’annonce de son décès a provoqué une vague d’émotion dans le monde du sport mais pas seulement.

"Un monument de notre football"

Quelques jours après le décès de Michel Hidalgo, le monde du football est de nouveau touché. Sur les réseaux sociaux, de nombreux footballeurs ont rendu à l’ancien dirigeant. Samir Nasri a tweeté : "Tu as toujours été un mentor, tu as été mon premier agent, tu as été mon président et c’est avec le cœur gros que je dois te dire au revoir". Basile Boli salue son "ange gardien". Kylian Mbappé a rappelé que la rivalité entre le PSG et l’OM n’avait "plus aucune place" dans cette épreuve, il écrit "Très triste d’apprendre le décès d’un monument de notre football". Ancien marseillais, Mathieu Valbuena s’est exprimé au micro de RMC Sport, "C’était un formidable président, toujours à l’écoute, aussi dans l’affectif mais qui savait taper du poing sur la table. Il va énormément me manquer. (…) Il avait toujours cette joie de vivre, cette passion". "Profondément attristé d’apprendre la perte de Pape Diouf. Toutes nos pensées et nos prières à sa famille" écrit Franck Ribéry sur Twitter. Michel Denisot a rendu hommage à Pape Diouf également, "Journaliste, agent, président de l’OM. Il a ouvert la voie dans tous ces secteurs".

Pape a été mon ange gardien pendant toute ma carrière, un très bel ami.



Sa voix unique me manquera à jamais

Pensées et condoléances pour la famille de Pape Diouf, journaliste, agent, président @OM_Officiel . Il a ouvert la voie dans tous ces secteurs . RIP

Plus aucune place pour la rivalité ce soir. Très triste d’apprendre le décès d’un monument de notre football, mes condoléances à la famille Diouf.



#StayAtHome

Peu de personnes dans le monde du football m'ont touché ou on eu un impact comme tu as pu l'avoir dans ma vie ou dans ma carrière. Tu as toujours été un mentor, tu as été mon premier agent, tu as été mon président…

Profondément attristé d'apprendre la perte de Pape Diouf.

Toutes nos pensées et nos prières à sa famille.

Par Valentine V.