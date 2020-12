Pascal Olmeta chasse un éléphant : cette vidéo qu'il tente de faire disparaître

Ce n'est pas la première fois que Pascal Olmeta se retrouve au coeur d'un bad buzz de ce genre. En 2016, l'ancien footballeur avait déjà fait polémique après la diffusion d'une vidéo dans laquelle il abat un éléphant lors d'un safari au Zimbabwe, on aperçoit alors l'homme en train de tuer l'animal et s'acharner dessus afin d'être sûr qu'il soit bien mort. Évidemment, cette séquence avait provoqué un énorme tollé sur les réseaux sociaux. Les internautes s'étaient indignés face à cette vidéo : "Les gens comme Pascal Olmeta méritent la prison", "Je respectais Pascal Olmeta mais ça c’était avant", "Pascal Olmeta n’est qu’un sale tueur d’éléphant", "Je suis grave choquée par les photos de Pascal Olmeta ! Je l’aimais trop". Face à la polémique, il avait tenté de s'expliquer avec la publication d'une lettre ouverte.

les internautes en colère !

"En décembre 2011, afin de pallier les dommages causés par la surpopulation d’éléphants au Zimbabwe, Pascal Olmeta a participé à une chasse légale et encadrée par le parc organisateur. Né dans une famille de chasseurs, Pascal Olmeta ne s’est jamais caché de pratiquer la chasse. Il a d’ailleurs de nombreuses fois répondu à des interviews et fait la couverture de supports spécialisés".

La lettre était ensuite conclue du message suivant : "Pascal Olmeta rappelle qu'il est engagé depuis de nombreuses années dans des causes philanthropiques. Il a d’ailleurs créé sa propre association 'Un sourire, un espoir pour la vie'. A laquelle il a toujours reversé l’intégralité des sommes qu’il a pu toucher via, notamment, ses partenariats avec des marques de chasse."

Mais ce samedi 12 décembre, Pascal Olmeta a une nouvelle fois provoqué un bad buzz sur les réseaux sociaux. Depuis quelques mois, il tente coûte que coûte de supprimer la vidéo de la Toile. Il avait porté plainte il y a quelques années pour “atteinte à la vie privée et au droit à l’image” et avait réclamé 111 000 euros de dommages et intêrets. Et il a réussi à avoir gain de cause puisqu'il a obtenu 5000 euros pour le préjudice moral subi, et 4000 euros pour les frais de procédure judiciaire.

Malgré le fait qu'il tente de supprimer la vidéo, les internautes et plus particulièrement Hugo Clément sont bien décidés à la relayer afin que tout le monde soit au courant des agissements de l'ancien sportif.

Par J.F.