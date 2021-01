Patrice Evra bientôt papa : la grossesse de sa fiancée Margaux Alexandra dévoilée

Patrice Evra va devenir de nouveau papa. Depuis sa rencontre avec le mannequin danois Margaux Alexandra, l'ancien défenseur des Bleus vit une nouvelle vie. Divorcé de sa première épouse Sandra, avec qui il a eu deux enfants, Lenny (15 ans) et Maona (8 ans), Patrice Evra a annoncé leur mariage il y a quelques mois. Discret sur leur relation née il y a plus d'un an, le joueur qui évolue toujours sur le terrain avec le club de septième division de Brentham FC en Angleterre, a dévoilé un autre heureux événement dans Paris Match. "Nous sommes vraiment ravis des perspectives qui s'ouvrent en 2021, surtout avec l'arrivée de notre petit prince", a lâché Patrice Evra en dévoilant le sexe de leur futur enfant.

"Une étape naturelle" pour le couple

"Nous avons hâte de découvrir son visage, sa personnalité et de voir à quoi il va ressembler... s'il sera plus comme moi ou comme Margaux !", a poursuivi le joueur en précisant que sa compagne de 25 ans qui va devenir maman pour la première fois, "espère que (leur) fils ressemblera beaucoup à son papa". Cette "une étape naturelle" pour le couple, n'a en tout cas pas surpris leurs familles. "Elles savaient que nous étions tous les deux très 'famille'. C'est donc une étape naturelle pour Patrice et moi. Et bien entendu, le fruit de notre amour", a confié la jeune femme qui a appris sa grossesse par Patrice Evra. "Nous étions dans l'avion nous ramenant à la maison. Patrice m'a regardée et m'a dit : 'Tu attends un garçon.' Il a remis son casque et a continué son film. Quelques semaines plus tard, j'ai fait un test qui a confirmé l'heureuse nouvelle", a-t-elle raconté.

Par Marie Merlet