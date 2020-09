Patrice Evra dénonce le racisme dans le football et tacle Noël Le Graët

Il y a deux semaines, le joueur du Paris Saint-Germain Neymar accusait Alvaro de racisme. Pendant le match PSG-OM, le défenseur marseillais aurait proféré des insultes à caractère racistes à l’encontre du Brésilien. Une version confirmée par les images enregistrées pendant la rencontre. À la suite de cette polémique, Noël Le Graët a réagi au micro de BFM Business en minimisant les problèmes de racisme dans le football. "Le phénomène raciste dans le sport, et dans le football en particulier, n'existe pas ou peu. Quand un Black marque un but, tout le stade est debout", avait estimé le président de la Fédération française de football.

"Noël, tu as pété un câble"

Si la réaction de Patrice Evra n’a pas été immédiate, elle vaut néanmoins le détour. Sur son compte Instagram, l’ancien défenseur de l’Équipe de France a publié une longue vidéo dans laquelle il dénonce le racisme dans le football. L’ancien capitaine de Manchester United n’a pas épargné Noël Le Graët. Patrice Evra a débuté sa vidéo en chantant "Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, faut faire virer Le Graët parce que là, il a vraiment déconné". Après avoir expliqué la situation en anglais, pour ses admirateurs du monde entier, Patrice Evra s’est ensuite esclaffé. "Désolé les gars, je ris mais ce n’est pas drôle. C’est fou", explique Patrice Evra avant de s’adresser directement au patron du foot tricolore : "Je ne suis plus en équipe de France donc tu te permets de raconter des conneries (…) Noël, tu as pété un câble". "Noël, tu sais très bien ce qu'il se passe au château (à Clairefontaine, ndlr), toutes les lettres racistes qu'on reçoit : Didier reprend tes singes et retourne en Afrique, barre-toi avec tes singes et tes gorilles. On les cache pour pas que les joueurs les voient mais j'en ai vu certaines. On reçoit même des cartons remplis de caca", a ensuite dévoilé Patrice Evra. Des révélations qui devraient faire trembler le monde du football !

Par Matilde A.