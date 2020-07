Patrice Quarteron en garde à vue après avoir insulté des policiers en live

L’ancien champion du monde de muay-thaï Patrice Quarteron fait une nouvelle fois parler de lui. En mars 2019 déjà, il s'était rendu devant les studios de Touche Pas à Mon Poste afin de régler ses comptes avec Booba. Le rappeur était présent sur le plateau de Cyril Hanouna pour évoquer son combat tant attendu contre Kaaris. Le boxeur avait alors saisi l'occasion pour se rendre devant les studios et ainsi espérer pouvoir régler ses comptes avec son ennemi. Il avait tenté à plusieurs reprises de pénétrer sur le plateau, sans succès. Plusieurs agents avaient essayé de le calmer, avant de faire appel à la police. Patrice Quarteron s'était confié sur ce dérapage dans les colonnes du Parisien : "Depuis quelques temps, il me cherche, il me clashe. J’ai voulu lui donner une petite leçon. Lui proposer de se combattre d’homme à homme, sur un ring. Mais comme c’est un mythomane et un lâche, il a fui, il est resté caché."

"on me prend pour un imbécile"

Ce vendredi 17 juillet, le sportif fait une nouvelle fois parler de lui. Il s'est rendu dans un commissariat et s'en est pris vivement à des policiers et tout cela en live sur les réseaux sociaux. Le but de cette visite ? Faire avancer l'enquête concernant des tirs de Kalachnikov sur la façade de son domicile en janvier dernier. Selon lui, l'enquête prend trop de temps et il a décidé de la faire avancer à sa manière. Dans la vidéo, on entend l'ennemi de Booba invectiver les policiers à plusieurs reprises. "Depuis plusieurs mois, j'essaie de rester calme avec la police mais on me prend pour un imbécile. On a tiré chez moi, où il y avait trois enfants, à la Kalachnikov". Le ton monte alors d'un cran : "soit je tue quelqu'un et vous venez me chercher, soit vous venez me chercher tout de suite. Maintenant vous allez me respecter !"

Les policiers lui demandent alors de se calmer : "Non je ne vais pas me calmer, si je vous tire dessus, vous n'allez pas vous calmer". Le live s'interrompt ensuite brutalement. Patrice Quarteron a été placé en garde à vue dans l'après-midi, vers 14h40 pour "menace de mort sur personne dépositaire de l’autorité publique” et “atteinte à l’intimité de la vie privée” a indiqué le parquet. Il a ensuite été relâché vers 18h30 "le temps de poursuivre les investigations".

