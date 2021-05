Paul Pogba apporte son soutien à la Palestine dans le conflit avec Israël

Depuis plusieurs jours, de nombreuses violences ont éclaté entre Israël et des groupes de Gaza. En à peine 9 jours, 3 500 roquettes ont été tirée par le Hamas palestinien. Et depuis le début des hostilités, 213 palestiniens ont perdu la vie, tandis que 12 personnes en Israël ont été tuées. Face à ce nouveau cycle de violences, de nombreuses personnalités ont décidé de prendre parti. Ainsi il y a quelques jours, Bella Hadid a affiché sur Instagram son soutien à la Palestine : "Être entourée de tant de Palestiniens beaux, intelligents, respectueux, aimants, adorables et généreux en un seul endroit. (...) Nous sommes un peuple rare", a écrit le mannequin en légende d’une photo d’une manifestation de soutien organisée à New York le 16 mai dernier. Et ce mardi 18 mai, c’est Paul Pogba qui a tenu à montrer son soutien.

Paul Pogba affiche son soutien

Le milieu de terrain français qui a été appelé en équipe de France pour l’Euro 2021 n’a pas hésité à brandir un drapeau de la Palestine avec son coéquipier ivoirien Amad Diallo après le match nul de Manchester United contre Fulham. Après le coup de sifflet final, les deux joueurs ont fait le tour du terrain, chacun tenant un coin supérieur du drapeau et applaudissant vers les tribunes. Samedi dernier, c’est le défenseur français des Foxes Wesley Fofana et Hamza Choudhury qui ont arboré le drapeau palestinien après la victoire de Leicester en Coupe d’Angleterre contre Chelsea.

Par Alexia Felix