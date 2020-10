Paul Pogba dément les rumeurs sur un départ de l’équipe de France

Paul Pogba dément fermement les rumeurs. Dans la nuit de dimanche à lundi, le tabloïd The Sun a rapporté que le joueur souhaitait quitter l’équipe de France après les propos d'Emmanuel Macron sur l'islam en se basant sur "plusieurs sources du Moyen-Orient". Le média arabe "195sports" laissait entendre que Paul Pogba "aurait pris cette décision à la suite de propos qu'il considère comme une insulte à lui-même et aux musulmans de France". Lors de l'hommage national rendu au professeur d’histoire Samuel Paty, assassiné à Conflans-Sainte-Honorine pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet en classe, Emmanuel Macron a déclaré : "Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent".

Paul Pogba souhaite "porter plainte"

Ce lundi 26 octobre, Paul Pogba a dénoncé une "fake news" sur les réseaux sociaux. En "colère" et "choqué", le joueur de Manchester United a fustigé The Sun dans un long message. "Certains d'entre vous sont probablement allés à l'école et se souviendront de la façon dont votre professeur a toujours dit de vérifier ses sources, n'écrivez pas sans vous en assurer. Mais bon, on dirait que vous l'avez encore fait, et sur un sujet très sérieux cette fois, honte à vous !", a écrit Paul Pogba en déplorant d'avoir été utilisé pour "alimenter leurs gros titres sur un sujet sensible". En réponse à ces "informations infondées", le footballeur a indiqué qu'il souhaite "porter plainte contre les personnes à l’origine de cette fake news ainsi que celles qui la relaient".

