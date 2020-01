Paul Pogba en deuil : son touchant message à son oncle sur Instagram

Ce vendredi 31 janvier, Paul Pogba a partagé une triste nouvelle à ses nombreux followers via son compte Instagram. Son oncle qui luttait contre la maladie est décédé. Alors qu'il évolue en Angleterre dans le club de Manchester United, le champion du monde 2018, rendait visite dès qu'il le pouvait à son oncle malgré la distance. Dernier exemple en date, le 31 décembre 2019. Paul Pogba postait alors une photo sur Instagram de son fils, Labile Shakur né en janvier dernier, avec son oncle. Une photo légendée par : "Oui tonton c'est ton petit fils Sa". Très présent sur les réseaux sociaux, celui qui s'est blessé à la cheville en août dernier, partage de nombreuses photos avec ses fans. Aujourd'hui, il publie deux clichés de sa famille et de lui avec son oncle pour se souvenir de celui qui lui est cher.

L'hommage de Paul Pogba à son oncle

Le footballeur met des mots sur sa peine et le message est touchant. "Que ton âme repose en paix tonton… (…) Qu'Allah t'ouvre les portes du paradis". Sur le premier cliché on découvre l'oncle de Paul Pogba en fauteuil roulant dans ce qui semble être le vestiaire des Bleus. Il est alors entouré de plusieurs membres de sa famille et porte la Coupe du monde de football remportée par son neveu. Sur la deuxième photo, Paul Pogba est au chevet de son oncle. Les internautes n'ont pas tardé à poster des messages de soutien au joueur. Parmi eux, les footballeurs Benjamin Mendy et Florian Thauvin, ses coéquipiers en équipe de France. Ou encore Didier Drogba, la légende de Chelsea, Rio Ferdinand qui s'est illustré à Manchester United et Lucas Digne qui évolue à Everton dans le championnat anglais.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba) le 31 Janv. 2020 à 1 :59 PST 31 Janv. 2020 à 1 :59 PST

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba) le 31 Oct. 2019 à 5 :25 PDT 31 Oct. 2019 à 5 :25 PDT

Par Non Stop People TV