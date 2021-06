Paul Pogba : son improbable amitié avec Julia Roberts

Après avoir disposé de l'Allemagne (1-0) pour leur entrée en lice dans l'Euro 2021, les hommes de Didier Deschamps retrouvent ce samedi la Hongrie. Avec en ligne de mire la qualification pour les huitièmes de finale. Comme mardi soir, les Bleus compteront forcément sur un Paul Pogba des grands soirs pour se rendre le match plus facile. En grande difficulté avec Manchester United depuis plusieurs saisons, le milieu de terrain français semble retrouver tout son talent lorsqu'il porte le maillot des Bleus. De nombreux observateurs ont d'ailleurs été très surpris de sa performance face à l'Allemagne mardi. Mais des surprises, Paul Pogba en réserve aussi de nombreuses en dehors du terrain. Très discret sur sa vie privée, le champion du monde 2018 fréquente du beau monde. Et même du très beau monde. Il entretient en effet une relation d'amitié avec nulle autre que Julia Roberts depuis des années.

"Un être humain extraordinaire"

Tout a commencé en 2016 à l'occasion d'un match de championnat d'Angleterre opposant Manchester United à West Ham. Présente dans les tribunes, Julia Roberts profite du coup de sifflet final, et de sa notoriété, pour aller saluer les joueurs dans les vestiaires avec ses deux jumeaux de 12 ans. L'actrice hollywoodienne et ses enfants échangent avec tous les joueurs mais le courant passe particulièrement bien avec Paul Pogba. L'international français immortalise même l'instant avec une photo publiée sur Instagram. Julia Roberts apparaît en train de lui faire un gros bisou sur la joue : "Très chanceux d’avoir reçu ce bisou. Aujourd’hui j’ai rencontré une grande actrice et une femme formidable. Qui est le plus chanceux ?" écrit le Français en légende. Quelques mois plus tard, les deux amis se retrouvent aux Etats-Unis à l'occasion d'une tournée d'été de Manchester United. C'est cette fois Julia Roberts qui est dithyrambique avec celui que l'on surnomme La Pioche : "C'est un être humain extraordinaire. J'étais ravie de le voir et mes enfants aussi. Il s'est montré chaleureux et adorable, comme nous l'espérions. Il leur a donné des conseils pour devenir footballeur, c'était très touchant, si mignon. Pour moi Paul est une source d'inspiration, il n’a pas un discours formaté. Il leur a dit de croire en eux, c'était adorable" confie l'actrice. Deux ans plus tard, lorsque Paul Pogba marque le troisième but des Bleus en finale de la Coupe du monde face à la Croatie, Julia Roberts ne peut s'empêcher de féliciter son ami sur les réseaux sociaux : "Ravie pour notre ami Paul Pogba et l’incroyable équipe de France. 4–2 ! Félicitations" écrit l'actrice américaine qui sera sûrement la première supportrice des Bleus ce samedi face à la Hongrie.

Par Benjamin S.