Pelé en dépression ? Son fils donne des nouvelles inquiétantes

À 79 ans, le Roi Pelé est pleine chute. Fragile physiquement, le champion brésilien n'arrive plus à se déplacer sans l'aide d'un déambulateur. Lors de ses rares apparitions publiques, il était en fauteuil roulant. Depuis plusieurs années, la légende vivante du football souffre de problèmes de hanche. Si "il va un peu mieux par rapport à une période récente où il était en fauteuil roulant", Pelé "a du mal à se déplacer", a révélé son fils Edinho dans une interview à TV Globoon ce lundi 10 février. Et l'état de santé de l'ancien footballeur ne s'arrange pas à cause de son absence de mobilité.

Pelé est "assez fragile"

"Il est assez fragile, il a eu une arthroplastie de la hanche et n'a pas de rééducation adéquate. Ce problème de mobilité a déclenché une sorte de dépression. Imaginez, il est le Roi, il a toujours été une figure imposante et, aujourd'hui il ne peut pas marcher correctement. Il vit reclus", a expliqué son fils. Régulièrement en séjour à l'hôpital ces dernières années, Pelé l'avait de nouveau été pour des problèmes rénaux en 2019. En 2014, il avait déjà été touché par une sérieuse infection urinaire et été placé en soins intensifs et sous dialyse. Depuis l'époque où il était encore joueur et avait eu une côte cassée en plein match, Pelé n'a qu'un rein. Si le champion brésilien est au plus bas sur le plan moral, son fils assure qu'il "va bien" sur le plan physique. Malgré qu'il soit reclus, Pelé continue pour autant à être actif sur les réseaux sociaux pour partager sa passion du football.

Par Marie Merlet