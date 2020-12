Philippe Candeloro en larmes : ses tristes confidences sur son père mort d’un cancer

Philippe Candeloro est connu pour sa bonne humeur légendaire. Mais le patineur de 48 ans a connu un drame marquant qu’il a accepté de raconter ce mardi 8 décembre 2020 sur le plateau de "Ça commence aujourd’hui". Sur France 2, Philippe Candeloro a fait de douloureuses confidences sur la mort de son père, décédé des suites d’une longue maladie. "Mon père est décédé d'un cancer de la prostate. Il avait 65 ans. Il ne s'était jamais fait dépister avant. (...) Ça peut arriver à tout le monde, à n'importe quel âge", a rappelé Philippe Candeloro. Le patineur connu pour son franc parler a aussi confié : "Je pense qu'il a souffert beaucoup du traitement et des protocoles. En plus, à l'époque, c'était plus lourd qu'aujourd'hui. Il me racontait qu'on lui a posé une caméra dans l'urètre deux fois à vif, sans être endormi. (...) Je le voyais, à chaque fois qu'il rentrait d'examen, qu'il avait encore plus souffert et était encore plus diminué".

Philippe Candeloro : "Je l'ai vu dépérir"

Des souvenirs bouleversants pour Philippe Candeloro qui précise que son père a subi une ablation de la prostate pour s’en sortir. Mais cette opération a eu de lourdes conséquences. "Je l'ai vu dépérir. Ça a commencé à se dégrader", s’est souvenu le finaliste de la saison 2 de "Danse avec les stars". "Je me souviens d'un moment très précis, c'est quand ma mère m'a dit : 'Il faut que tu ailles voir ton père, il te réclame.' J'ai dit que je n'irai pas. J'étais en pleine tournée aux États-Unis", a-t-il poursuivi. Ce sont finalement les frères et soeurs de Philippe Candeloro qui ont réussi à le convaincre de rendre visite à son père malade. "Les médecins m'avaient dit qu'au niveau de la maladie, il n'avait plus rien, qu'il était guéri. Mais lui, je le voyais, il était fatigué. Je voyais que... c'était fini pour lui", a précisé le patineur, en larmes. Quelques jours après, le père de Philippe Candeloro s’est éteint dans une maison de repos. "Ça veut dire qu'il était sorti de l'hôpital, qu'il était là pour se reposer, et je crois qu'il s'est laissé partir", a-t-il estimé. Philippe Candeloro a également expliqué avoir fait son deuil de manière "très rapide". "Je me suis dit que c'était mieux pour lui. Il en avait marre de la vie en fait", a-t-il conclu.

Par Matilde A.