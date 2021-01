Pierre Ménès : critiqué après sa vaccination, il réagit violemment

Depuis quelques semaines maintenant, la campagne de vaccination a débuté en France. Malgré des débuts assez compliqués, elle se met petit à petit en place. Afin d'éviter le chaos, le gouvernement a mis en place un "ordre" de vaccination afin de protéger en priorité les personnes les plus vulnérables. En effet, ce sont les personnes de plus de 75 ans, les personnes vulnérables et le personnel soignant de plus de 50 ans qui peuvent avoir accès au vaccin.

Pierre Ménès a donc reçu le vaccin jeudi 21 janvier. Fier, il a décidé de poster une photo sur son compte Twitter pour inciter également les Français a passé le cap. Le journaliste de Canal+ - très apprécié de nombreux internautes - a reçu beaucoup de messages de soutien. Mais pas seulement.

"Les sceptiques font ce qu'ils veulent"

Certains internautes, plus sceptiques, n'ont pas hésité à critiquer Pierre Ménès suite à cet acte. En effet, ils ne comprennent pas comment le journaliste sportif a pu avoir accès au vaccin si vite alors qu'il n'a pas plus de 75 ans. Ce vendredi 22 janvier, il a décidé de mettre les choses au clair une bonne fois pour toute. Certes, il n'a pas 75 ans, mais ayant subi une lourde opération, Pierre Ménès qui a été touché par la Covid-19 il y a plus de 10 mois, fait partie des personnes vulnérables. "Atterré mais pas surpris par les réactions à mon vaccin. Étant doublement transplanté je fais partie des nombreux prioritaires. Si on veut se sortir de cette merde on doit se faire vacciner. Les sceptiques font ce qu'ils veulent. Je ne les juge pas. Qu'ils fassent de même".

