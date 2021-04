Pierre Ménès "fatigué" par la polémique, son avocat donne de ses nouvelles

Pierre Ménès s'est retouvé dans la tourmente. À la suite de la diffusion du reportage de Marie Portolano, qui dénonce le sexisme dans l'univers du journalisme sportif, intitulé "Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste", Pierre Ménès a été au coeur de nombreuses critiques. Des séquences coupées au montage ont refait surface, et dans l'une d'entre elles, elle accuse le journaliste de lui avoir soulevé sa jupe sur le plateau du "Canal Football Club". Des images diffusées en exclusivité sur le plateau de "Touche pas à mon poste", qui ont fait grand bruit. Par ailleurs, Pierre Ménès a également été condamné pour ses baisers contraints à Isabelle Moreau et Francesca Antoniotti lors de tournages d'émission. D'autres femmes ont peu à peu brisé le silence concernant le comportement jugé "inapproprié" de Pierre Ménès, ce qui a contraint Canal + à prendre une grande décision : l'écarter de l'antenne. Le consultant du "Canal Football Club" a été la cible de nombreuses menaces à la suite de ces accusations.

"Il est très fatigué"

Au micro de Beur FM, Me Arash Derambarsh a donné des nouvelles de son client : "Il est très fatigué de la polémique stérile, invraisemblable et stupéfiante" a-t-il déclaré, "Il faut faire la part des choses. Pierre Ménès a estimé qu’il y avait une disproportion entre les faits reprochés et le harcèlement qu’il a reçu et la grossophobie qu’il a reçue, les menaces de mort, les injures qu’il a reçues. Ça, ce n’est pas admissible et c’est condamnable". Néanmoins, l'avocat de Pierre Ménès a évoqué son retour potentiel dans l'émission "Canal Football Club". Il a alors conclu pour tenter d'apaiser les tensions à l'égard de son client : "Je pense que chacun aurait beaucoup à gagner à accepter cette rédemption et de passer à autre chose, car, encore une fois, Pierre Ménès n’a pas commis d’acte d’agression, ni de viol, ni d’inceste comme je le vois aujourd’hui dans la société actuelle. On ne parle pas de la même chose. Du coup, je dirais qu’il y a beaucoup de bruit pour rien". L'avenir de Pierre Ménès est encore incertain.

Par Solène Sab