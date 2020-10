Pierre Ménès : sa femme insultée sur les réseaux, il réplique violemment (Exclu vidéo)

Fin août, Jordan de Luxe a fait son retour sur Non Stop People aux commandes de son émission quotidienne "L'instant de Luxe". Depuis sa rentrée, le présentateur a reçu de nombreuses personnalités, de Pascal Soetens à Philippe Candeloro en passant par Isabelle Morini-Bosc ou encore Afida Turner. Ce mercredi 14 octobre, Pierre Ménès a accepté l'invitation de Jordan de Luxe pour une interview au cours de laquelle il est revenu sur sa carrière, mais aussi sur sa vie personnelle. Ainsi, il a confié que sa maman ne supporte pas qu'on l'insulte sur les réseaux sociaux.

Et de poursuivre : "Il y a des attaques qui me peinent ! Surtout quand on me dit que j'ai eu un régime de faveur pour ma greffe. Sur Twitter, c'est 'gros sac', 'gros porc'. Les gens, je m'en fous ! J'ai développé cette carapace".

"Ça me donne envie de tuer"

Dans ce même entretien, Pierre Ménès a évoqué sa compagne, Mélissa. "Je ne supporte pas qu'on s'attaque à elle. En général, on la traite de 'michto' parce que tu penses, elle est métisse, elle a 24 ans de moins que moi et forcément, elle est avec moi que pour mon pognon. Elle m'a veillé comme une infirmière pendant des mois", a-t-il confié. Comment il a réagi à ces attaques ? "Ça me donne envie de tuer", a-t-il répondu cash. Et de poursuivre : "J'en ai menacé un de mort (...) On avait fait une photo dans notre piscine privée dans notre chambre d'hôtel à Phuket et les mecs l'ont traitée de michto. En plus, ils n'ont pas envoyé le message à moi, mais à elle en lui disant : 'On sait où tu habites, on va te défoncer la gueule'. Là, je m'en suis mêlé. Le mec, je lui ai dit : 'On va se voir, prépare la morgue'. Le mec, je le prends dans mes mains, je le tue".

Pierre Ménès a pu compter sur sa compagne lors de son combat contre la NASH, maladie du foie gras non alcoolique pour laquelle il avait dû recevoir une greffe du foie et du rein. "Si elle n'avait pas été là au moment de ma maladie, je serais mort. Elle a été moins présente quand j'ai eu mon Covid parce qu'elle pensait que je faisais une dépression. Quand je suis parti à l'hôpital, elle a réalisé que c'était sérieux, encore une fois. Elle est tout pour moi", a-t-il conclu.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV