Pierre Ménès : Sa magnifique déclaration d'amour à sa compagne

Une belle histoire d'amour digne d'un conte de fées des temps modernes. Pierre Ménès a rencontré la femme de sa vie en 2011 à La Baule mais ce n'est que quatre ans plus tard que le journaliste sportif et Mélissa Acosta officialisent leur relation lors du Festival du Cinéma et Musique de Film de la ville. A chacune de leurs apparitions, le couple s'affiche heureux et amoureux. En 2016, Pierre Ménès a vécu un terrible drame. Atteint de la NASH, la maladie du soda ou maladie du foie gras humain, il a dû subir une double greffe du rein et du foie et l'opération a été réalisée in extremis. Invité de "L'interview sans filtre" de Télé-Loisirs, l'animateur du Canal Football Club sur Canal +, qui avait récemment dévoilé son salaire, est revenu sur cette terrible épreuve qui a changé sa vie et a fait quelques confidences sur celle qui a été présente chaque jour à ses côtés, sa femme Mélissa.

"Elle représente tout"

Un extrait de "L'interview sans filtre" a été dévoilé et lors de cet entretien, Pierre Ménès a expliqué sa plus grande peur : "Que ce qui a été réparé dans mon ventre repète". Même s'il va mieux, il se sent encore et toujours en "sursit". Il a ajouté : "Alors qu'il n'y aucun signe d'alerte au niveau médical. Je vais, d'un point de vue santé, aussi bien que possible. Mais le coup est passé très très près. J'ai de plus en plus conscience qu'il faut kiffer la vie, profiter de la vie.". Aujourd'hui, "Pierrot" a retrouvé le bonheur et c'est essentiellement grâce à la femme qui partage sa vie. Pierre Ménès lui a d'ailleurs fait une magnifique déclaration d'amour "Elle représente tout. C'est la femme que j'aime. Et puis durant cette période de maladie, elle avait 29 ans, elle a fait le don d'elle pendant 7 mois. Sa vie c'était s'occuper de moi. (...) Elle a cette mentalité des gens des îles, elle est extrêmement positive. C'est quelqu'un qui n'a jamais baissé les bras pendant que j'étais malade, qui m'a apporté de la force, du positif. Elle m'a porté à bout de bras au sens propre comme au sens figuré. Ça a décuplé l'amour et ça a créé un autre sentiment : la reconnaissance.". Un couple soudé et uni dans la joie comme dans les épreuves.

Par Solène Sab