Pierre Ménès suspendu : bientôt un retour à l’antenne ?

Depuis le 21 mars, Pierre Ménès est dans la tourmente. Les révélations du documentaire de Marie Portolano, dans lequel elle relate un épisode où celui-ci a soulevé sa jupe après un direct avaient choqué. Par ailleurs, les images du plateau du Canal Football Club où il a embrassé de force Francesca Antoniotti ont encore plus terni l’image du journaliste sportif, même si celui-ci s’est excusé auprès de sa collègue. Récemment, le journaliste s’est fait lâcher par son employeur, Canal +. L'émission Canal Football Club, dans laquelle il intervient toutes les semaines, aura lieu sans lui jusqu’à nouvel ordre. Selon nos confrères du Monde, qui citent "la direction de la chaîne ", "Il n’y a pas de date de retour. C’est jusqu’à nouvel ordre". Selon le quotidien, Pierre Ménès avait déjà fait "par le passé, l’objet de plusieurs 'remontrances' et sanctions, et notamment d’un avertissement".

Prendre du recul

D’autres affirment pourtant que le chroniqueur souhaitait de lui-même prendre du recul, comme le confie au Parisien son avocat Arash Derambarsh. "Il se repose, en accord avec Canal +. Ça n’est pas une sanction. Il a reçu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux le harcelant sur son physique et sur son poids. Il a besoin de prendre du recul et il reviendra quand ça ira mieux". Pierre Ménès pourrait revenir sur les antennes du Canal Football Club "possiblement, dans une ou deux semaines". Ce que dément la direction de Canal+, qui a déclaré au Parisien qu'aucune date n'avait été arrêtée, pour le moment.

Par Sarah Chelly