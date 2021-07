Pink : L'équipe de Norvège de handball punie, elle veut payer leur amende

L'affaire a fait le tour du monde en quelques jours. Lundi 19 juillet, la comission de la Fédération européenne de handball a décidé de sanctionner l'équipe féminine de Norvège et lui a infligé une amende de 1500 euros pour une raison ... pour le moins discutable. Il a en effet été reproché aux joueurs norvégiennes d'avoir porté un short au lieu du traditionnel bikini à l'occasion de leur demi-finale du dernier Euro face à l'Espagne. Une infraction au règlement qui stipule que "les joueuses doivent porter des bas de bikini [...] ajustés et échancrés. Les côtés doivent être larges d’au maximum 10 cm". Forcément, l'annonce de cette sanction a provoqué une énorme polémique, d'abord en Norvège puis à travers le monde. "En 2021, ça ne devrait même pas être un sujet" a notamment regretté le président de la fédération norvégienne de volleyball.

Cette histoire a même traversé l'Atlantique et atteint les Etats-Unis pour atterrir notamment dans les oreilles de Pink. Scandalisée par l'affaire, la chanteuse a décidé d'apporter son soutien aux joueuses norvégiennes sur Twitter : "Je suis très fière de l'équipe féminine norvégienne de beach handball pour avoir protesté contre un règlement sexiste à propos de leur tenue. La fédération européenne de handball devrait être sanctionnée pour sexisme. Bravo mesdames. Je serai heureuse de payer votre amende. Continuez comme ça" a écrit la célèbre chanteuse. Pour sa défense, la fédération européenne a fait valoir le faire que pour que les règles changent, la décision devait être prise au niveau international. Courageux...

I’m VERY proud of the Norwegian female beach handball team FOR PROTESTING THE VERY SEXIST RULES ABOUT THEIR “uniform”. The European handball federation SHOULD BE FINED FOR SEXISM. Good on ya, ladies. I’ll be happy to pay your fines for you. Keep it up.