PSG - Atalanta : quand Eric Naulleau et M Pokora débattent sur le match

Par un ultime rebondissement, le PSG s'est finalement qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions mercredi 12 août. Face à l'Atalanta Bergame en quarts de finale à Lisbonne, le club parisien a décroché la victoire notamment grâce à l'arrivée déterminante sur le terrain de Kylian Mbappé, au départ sur le banc. Après le but de Marquinhos, le champion du monde 2018 a permis à Eric Choupo-Moting de marquer le second but espéré. Un match rocambolesque qui a fait le tour de la presse en Europe, et suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Devenu chanteur après avoir débuté dans le football plus jeune, M Pokora a lui aussi participé au débat. "Bien pour Paris, la France, mais soyons lucide Atalanta à la rue à part leur pressing pendant 30min et Gomez c’est pas au niveau final 8 de la C1. L’Italie c’est faible cette année leur champion sorti par le 7eme de ligue 1 et Immobile 36 buts en série. À c’est dire...", a-t-il écrit sur Twitter.

"Le PSG a fait preuve de caractère..."

Une analyse qui a valu au chanteur de recevoir plusieurs commentaires en désaccord avec lui. Mais il a échangé son point de vue en répondant à certains internautes dont Eric Naulleau qui a commenté : "N’en déplaise à M Pokora, le PSG a fait preuve de caractère en renversant la situation alors que dans toutes les têtes tournaient les souvenirs des désillusions précédentes. Et Bergame ou pas, jouer des Italiens n’est jamais une sinécure. Signé : un supporter de l’OM...". Egalement supporter de l'OM, M Pokora a alors fait une mise au point au journaliste : "Ça me plait que Paris passe, je commence par 'c’est bien pour Paris, pour la France'.. je fais juste un constat sur une équipe qu’on nous a survendue qui est loin du niveau du PSG qui en a pris 5 contre City en poule et a sorti un Valence 9ème de liga au tour précédent...".

Ce à quoi, Eric Naulleau lui a répondu : "Sur un match, dans le véritable esprit d’une coupe, le niveau des équipes tend à se rapprocher, la détermination compte beaucoup". Un débat cordial sur le foot qui a ravi le chanteur. "Bon allez sur ce... savourez, vous avez raison. On aimerait bien y être nous en vrai Visage souriant avec la bouche ouverte et les yeux bien fermés (j’aime trop cette tension sur twitter dès que tu parles de foot OM, PSG, OL, Giroud, Benze etc...) ça m’avait manqué ! Visage envoyant un baiser bonne nuit les oufs!", a-t-il conclu après ce match mouvementé.

N’en déplaise à , le PSG a fait preuve de caractère en renversant la situation alors que dans toutes les têtes tournaient les souvenirs des désillusions précédentes. Et Bergame ou pas, jouer des Italiens n’est jamais une sinécure. Signé : un supporter de l’OM... — Eric Naulleau (@EricNaulleau) August 13, 2020

Par Marie Merlet